Chi è Pino Strabioli, biografia e curiosità sul regista teatrale e conduttore televisivo e radiofonico

Pino Strabioli è nato il 26 luglio 1963 a Porto San Giorgio (in provincia di Fermo, nelle Marche). Data la data di nascita, è del segno del Leone.

È noto principalmente come volto Rai ma nel corso della carriera ha ricoperto diversi ruoli (vedremo di seguito, proponendovi la sua carriera) come:

Conduttore (sia in tv che in radio);

regista teatrale;

attore.

Molto autoironico, alcuni lo ricordano al fianco di un “mago” in un popolare sketch rilanciato dalla Gialappa’s Band a Mai Dire Gol (lo potete vedere di seguito):

Pino Strabioli: la carriera tra teatro, televisione e radio

Pino Strabioli è cresciuto a Orvieto (in provincia di Terni, in Umbria).

Inizia a lavorare per il teatro nel 1986 e successivamente lavora per alcune compagnie teatrali: il teatro rimane il suo primo amore.

Nel 1992 inizia la sua carriera televisiva con Telemontecarlo, quando esordisce nel programma T’Amo TV con Fabio Fazio. Lavora quindi per altri programmi televisivi tra il 1993 e il 1994.

Approda su Rai Uno con Unomattina, a cui partecipa per 4 anni (1993-1997: è di quel periodo il video succitato), prendendo parte anche a 3 edizioni estive. Dal 2000 al 2010 conduce e scrive Cominciamo bene – Prima, talk show mattutino su Rai Tre.

Non lasciando mai il teatro, contnua la sua carriera televisiva: nel 2012 inizia a lavorare anche in un programma con Filippa Lagerback su La7D (That’s Italia, sui costumi tricolore).

Dal 2013 ha condotto diverse serate speciali, tra cui alcune premiazioni del Premio Strega.

Da segnalare le sue conduzioni legate al mondo della musica, nei programmi monografici andati in onda su Rai 3 Grazie dei Fiori (dedicati a Sanremo) e In arte… (dedicati a diversi artisti da Mina a Gianna Nannini).

A partire dall’estate 2020 affianca Maurizio Costanzo nella rubrica di terza serata Insonnia, in onda per 4 puntate alla domenica su Rai3, e torna su Rai 1 per condurre ogni sabato mattina la rubrica Il Caffe di Raiuno.

La collaborazione con Maurizio Costanzo continua quindi con S’è fatta notte, programma in onda su Rai 1 dal 2012 (Strabioli entra nello staff a partire dall’11esima edizione datata 2022), mentre conduce anche in Radio (su Radio Due) il programma Grazie dei Fiori, nato dalla fusione dell’omonimo programma tv di Rai3 da lui condatto (e citato qualche riga or sono) e della trasmissione radiofonica Viva Sanremo da lui stesso condotto: il programma parla di musica italiana, dagli anni ’50 ad oggi, e si intreccia quindi necessariamente con la storia del Festival.

(Pubblicato il 16 luglio 200 da Annarita Faggioni, editato e ripubblicato dalla Redazione in data 5 febbraio 2023)