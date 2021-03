Pillole velenose sulla casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 18 (FINALE)

È finita! E dopo 5 mesi e mezzo è finita nel migliore dei modi, con Tommaso, vincitore. Ha retto il gf sulle sue spalle dall’ inizio, è stato più conduttore di Signorini e più autore degli autori, questo gf è suo! Il gf di Tommaso Zorzi non poteva che vincerlo lui! Secondo Pierpaolo, bravo ragazzo sicuramente, ma che a me personalmente non ha convinto. Rimango dell’ idea che abbia cercato la storia d’amore a tutti i costi, perché nei reality sono vincenti. Terza la Queen Stefania, avrei preferito spegnesse le luci con Tommaso, ma Dayane con la sua scelta ci ha tolto anche questo piacere?. Che dire io sono una viperella dal primo giorno, la amo a prescindere e spero che per lei questo sia un nuovo inizio professionale. Quarta classificata Dayane, non posso dire di averla amata, ma le riconosco che è stata sicuramente una protagonista di questo gf. In tutte le storie serve un “cattivo” degno di nota e lei lo è stata. Ha dato più forza ai “buoni” e poi diciamocelo, col televoto flash, per il Brasile non ce n’è! Quinto classificato Andrea Zelletta. All’inizio lo ammetto non mi piaceva ma andando avanti col tempo ho scoperto un ragazzo di una simpatia unica, autoironico e veramente dolce. Io l’avrei voluto terzo, ma arrivati alla fine va bene tutto.

È stato un gfvip davvero lungo, ci siamo arrabbiati per tante cose, ma sinceramente a me un po’ mancheranno. Ho sempre detto e ribadisco che il cast era pazzesco, e fino a dicembre per me è stato il più bel gf di sempre. Purtroppo i due allungamenti, non hanno giovato al programma, anzi. Peccato perché sono riusciti a rovinare un gf davvero bello. Non posso non commentare anche Signorini, al quale do il merito di aver formato un cast stupendo, ma che io trovo inadatto alla conduzione. Non si ricorda i nomi, sbaglia a chiamare le stanze della casa, spoilera le sorprese ma cosa penso, peggiore, ha fatto discorsi che si poteva risparmiare sulla morale. Ha cercato di costruire con gli autori, una storia omosessuale a tutti i costi, ci ha provato con Zorzi e con Oppini e non riuscendoci è passato alle più manipolabili Dayane e Rosalinda. La settimana scorsa ha fatto un discorso da brividi su quanto sia bello avere un amico gay… meno male la Queen lo ha asfaltato in diretta. Ha fatto la morale su alcuni atteggiamenti sbagliati dei concorrenti, poi alla prima occasione ha detto di peggio. Ricordo un episodio su tutti, quando ha detto la famosa frase” quando torni a casa picchia una Gregoraci, tu non sai perché lo fai ma lei si, un motivo C’è sempre” … Si è commosso più volte per le storie dei concorrenti, mostrando sensibilità salvo poi, prendere in giro la Ruta quando ebbe il suo sfogo in piscina.. Mai come quest’ anno è stato il gf dei due pesi e due misure, anche per quanto riguarda le squalifiche, che sono state tante ma potevano essere di più se non avessero protetto alcuni concorrenti. Un esempio su tutti la contessa, lei ha detto cose da far impallidire, e non parlo delle parolacce, eppure sono state fatte passare come acqua fresca. Altri invece, come Denis Dosio per un imprecazione, che è un intercalare, detto alle 2 di Notte, non ha avuto scampo. Opinionisti per me da cambiare, la Elia perché non riesce a scindere il gioco dalla vita ed è veramente pesante nei suoi giudizi, e Pupo perché io il 90% dei suoi commenti non li ho capiti e il 10% li ho trovati fuori luogo.Grazie agli Zorzando in primis, e poi a tutti i concorrenti per avermi tenuto compagnia per 5 mesi in questa situazione brutta in cui stiamo vivendo tutti. È stato bello svagarsi e per un po’ non pensare alla pandemia, questo merito gli va dato.

Detto questo vi aspetto presto con nuove pillole velenose. Baci

