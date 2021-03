I pagliacci di Leoncavallo edizione 2019 in onda su Rai 5

Pagliacci, opera di Ruggero Leoncavallo andrà in onda nella mattinata di Rai 5. Non può mancare l’appuntamento con il massimo esponente del verismo musicale, in una versione teatrale moderna.

Trama

Ad occuparsi della regia il grande Lorenzo Mariani. La versione proposta è quella andata in scena presso il Teatro Massimo nel 2007, ripreso e registrato nel 2019. La trama verte sulla tragedia di Canio e Nedda ma ambientata negli anni Sessanta. Durante una festa di paese per l’arrivo del circo, tra danze e musiche che coinvolgono i cittadini del posto,accade repentinamente una tragedia.

Cast

A dirigere l’orchestra Alessandro D’Agostini. Mentre vedremo sul palco Martin Muehle, Valeria Sepe, Amartuvshin Enkhbat, Elia Fabbian e Matteo Mezzaro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui