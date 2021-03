Una Vita anticipazioni e trame 7 – 12 marzo 2021: Ursula è pazza

Che ci narreranno le anticipazioni e le trame della soap Una Vita? Durante la settimana che inizierà dal 7 e finirà venerdì 12 marzo 2021, Maite sarà benvoluta ad Acacias. Gli abitanti del ricco quartiere spagnolo organizzeranno una merenda alla locanda e la donna avrà modo di conoscere Camino.

Una Vita anticipazioni e trame settimanali: Ursula farà una brutta fine

La salute della perfida Ursula è sempre più cagionevole. L’ex dark lady di Acacias crede di vedere e parlare con Donna Cayetana. Genoveva, che come malvagità è pari alle altre due, se la troverà in casa e le intimerà di andarsene. Ursula diventerà così violenta e la aggredirà. Felipe interverrà appena in tempo per separarle ed evitare un disastro.

Bellita si sentirà in colpa per le condizioni pietose in cui sta vivendo Margarita e vorrà fare qualcosa per aiutarla. Cinta aiuterà José a provare la sua nuova parte, egli interpreterà il re di Giudea. I Dominguez sembreranno intanto essere tornati sereni, come lo erano un tempo.

Le signore cominceranno a guardare Maite con diffidenza, perché l’artista inviterà i signori nel suo atelier. Maite scoprirà inoltre che Camino disegna e si offrirà di darle qualche lezione.

Una sorpresa per Marcia

Santiago verrà aiutato da Emilio e Cesareo, organizzerà quindi una sorpresa a Marcia e le dedicherà un serenata. Felipe osserverà la festa, e non essendo presente diventerà furioso. In seguito, si arrabbierà con Genoveva.

Marcia vorrebbe concedersi a suo marito, ma lui non vorrà averla solo per gratitudine. Genoveva organizzerà una riunione con i vicini per rendere pubblica e ufficializzare la sua relazione con Felipe.

Maite andrà a parlare con Felicia e la convincerà che per Camino le lezioni di pittura potrebbero essere una grande opportunità. José annuncerà di aver ricevuto una grande proposta. Dovrebbe interpretare una parte in un’opera professionale.

Bellita aiuterà Margarita anonimamente

Bellita, presa dalla pietà, manderà del cibo a Margarita anonimamente tutte le settimane. La donna, però, si presenterà a casa sua e le restituirà il pacco ricevuto, molto infastidita. Marcelina con la sua nuova attività, darà problemi a Lolita e Felicia, che la accuseranno di concorrenza sleale.

Jacinto vorrebbe quindi chiudere tutto per evitare problemi, ma Servante incoraggerà la giovane a non arrendersi. Al rinfresco a casa di Genoveva, Felipe starà per annunciare il loro fidanzamento, giungerà però Ursula, delirante. Genoveva deciderà quindi di cacciarla per sempre, ma la domestica reagirà in modo aggressivo, la minaccerà con un coltello.

Ursula è ormai fuori di sé, scambierà Genoveva per una delle sue figlie, la minaccerà armata di coltello e la farà cadere. Felipe la attendeva per ufficializzare la loro relazione, soccorrerà la donna che dirà di essersi fatta male da sola.

Lo strano gesto di Margarita

Margarita riporterà, intanto, gli alimenti regalati da Bellita a casa Dominguez e rifiuterà con sdegno l’aiuto della rivale. José affronterà il provino per la compagnia teatrale: il suo monologo sarà un successo.

Marcelina e Lolita si scontreranno per il grammofono e Jacinto convincerà la moglie a smettere. Santiago troverà il modo di tirar su il morale di Marcia mostrandole dei trucchi di prestidigitazione.

Camino andrà con emozione nello studio di pittura di Maite per iniziare le lezioni. Genoveva tenterà di cacciare Ursula di casa, ma la Dicenta la costringerà a rispettare i patti.

Con le anticipazioni di Una Vita, relative alla prossima settimana, scopriremo come finiranno le varie storie!

