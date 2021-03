I Simpson: confermate 33 e 34esima stagione, la serie animata andrà in onda fino al 2023

La Fox, che è la rete televisiva americana produttrice della serie I Simpson dal 1989, ha annunciato che ci saranno due altre stagioni della serie animata con i personaggi gialli.

Mentre su Italia Uno le puntate storiche della serie cult degli anni Novanta va in onda a partire dalle ore 14.10, negli Stati Uniti la Fox ha informato che le nuove stagioni saranno la 33esima e la 34esima della serie, rendendola la più longeva della Storia.

La serie era seguita da 20 milioni di persone negli Stati Uniti agli inizi, mentre ora sono quasi 7 milioni (dato basato sull’ultima stagione). Si pensa, quindi, che la serie avrà in tutto 757 episodi.

La popolarità più bassa sarebbe stata causata da alcuni modi con cui sono state trattate tematiche scottanti e la questione delle minoranze. Solo l’anno scorso, la serie ha avuto l’addio ai doppiatori bianchi per i personaggi di colore, come è avvenuto per il Dr. Hibert.

Altro problema in passato fu il personaggio di Apu, che poi uscì dalla serie.

