L’amore bugiardo – Gone Girl, tutto quello che c’è da sapere sul film thriller del 2014

L’amore bugiardo – Gone Girl andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Tre. Cosa sappiamo sulla pellicola thriller del 2014 dal titolo originale Gone Girl (ovvero Ragazza Scomparsa)?

L’amore bugiardo – Gone Girl: trama, trailer ufficiale, cast e curiosità

L’amore bugiardo – Gone Girl è una pellicola americana di 149 minuti. Il regista è David Fincher. Il film si basa sul romanzo di Gillian Flynn.

Nick e Amy sono sposati da 5 anni. Lui è un docente, lei ha ispirato dei romanzi scritti dai genitori di lui. Quando la donna scompare, la notizia viaggia veloce. La detective Boney nota dei segni di colluttazione in casa e crede che l’uomo abbia ucciso e fatto sparire la moglie.

Poi, si scopre che la donna era incinta al momento della sparizione, ma non del marito. Il mistero si infittisce quando lei torna a casa, miracolosamente salva, ma qualcosa non va.

Il cast è composto da:

Ben Affleck: Nick Dunne;

Rosamund Pike: Amy Elliott-Dunne;

Neil Patrick Harris: Desi Collings;

Tyler Perry: Tanner Bolt;

Carrie Coon: Margo Dunne;

Kim Dickens: Detective Rhonda Boney;

Patrick Fugit: Detective Jim Gilpin;

Emily Ratajkowski: Andie Fitzgerald;

Missi Pyle: Ellen Abbott;

Lisa Banes: Marybeth Elliott;

David Clennon: Rand Elliott;

Casey Wilson: Noelle Hawthorne;

Sela Ward: Sharon Scheiber;

Boyd Holbrook: Jeff;

Lola Kirke: Greta;

Scoot McNairy: Tommy O’Hara;

Lee Norris: Agente di polizia.

Il film ottenne al botteghino 369 milioni di dollari e diversi premi:

Miglior attrice a Rosamund Pike: St. Louis Film Critics Association Awards (2014) e Empire Awards (2015);

Miglior sceneggiatura non originale a Gillian Flynn: Critics’ choice movie awards (2014);

Premio Farfalla d’Oro Agiscuola al Festival Internazionale del Film di Roma (2014);

Tra i migliori 10 film al National Board of Review of Motion Pictures (2014);

Miglior film thriller ai Saturn Awards del 2015;

Miglior film, miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora agli Hollywood Film Awards (2014).

Leggi anche => Il tuo ex non muore mai: curiosità sulla commedia d’azione del 2018 in onda stasera

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui