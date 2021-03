Sanremo 2021, quarta serata: scaletta, ospiti, co-conduttrice e gara tra nuove proposte

Sanremo 2021: questa sera alle ore 20:45 , si esibiranno le nuove proposte. Gli artisti che si sfideranno sono Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou per aggiudicarsi la vittoria finale. Saranno affiancati dalla co-conduttrice Barbara Palombelli, giornalista Mediaset, la cui presenza sul palco dell’Ariston ha suscitato diverse critiche in casa Rai. Gli ospiti della quarta serata sono Mahmood, Alessandra Amoroso. Non mancheranno inoltre Zlatan Ibrahimovic e Fiorello.

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2021

Quale sarà l’ordine di apparizione dei big in gara questa sera?

Aiello – “Ora”

Annalisa – “Dieci”

Arisa – “Potevi fare di più”

Bugo – “E invece sì”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Fasma – “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Gaia – “Cuore amaro”

Ghemon – “Momento perfetto”

Gio Evan – “Arnica”

Irama – “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista – “Amare”

Lo Stato Sociale – “Combat Pop”

Madame – “Voce”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Noemi – “Glicine”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Random – “Torno a te”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locura)”

Sanremo 2021: come procede la classifica dei big in gara?

La classifica della terza serata ha visto di nuovo Ermal Meta al primo posto, seguito da Orietta Berti e Extraliscio feat Davide Toffolo. Come sarà il podio di questa sera? Non ci rimane che attendere.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui