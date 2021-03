Sanremo 2021, Simona Ventura non ci sarà sabato: positiva al coronavirus

Niente Sanremo per Simona Ventura, prevista come ospite nella finale di sabato.

La conduttrice nata nel bolognese è infatti risultata positiva al coronavirus e non potrà affiancare Amadeus e Fiorello alla guida del Festival.

La Ventura sarebbe salita sul palco dell’Ariston per la prima volta dal 2004 (quando fu la conduttrice accanto a Tony Renis).

Questo l’annuncio di Amadeus in conferenza stampa: “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

Si tratta del secondo caso di covid in qualche forma legato al Festival: in precedenza due collaboratori di Irama sono risultati positivi al coronavirus e per questo motivo il cantante è in gara ma senza salire sul palco.

