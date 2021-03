Non poteva andare peggio, di quanto annunciano le anticipazioni sulla prossima settimana di Beautiful. Dal 13 al 19 marzo 2021, Hope lavorerà al fianco di Thomas, che succederà?

Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 marzo 2021: che accadrà di nuovo?

Le sorprese non terminano mai a Beautiful. Dal 13 al 19 marzo 2021, scopriremo che Thomas e Hope saranno di nuovo vicini, come mai? I due collaboreranno nell’organizzazione di “Hope for the future“.

La Logan junior non baderà al marito che non sarà d’accordo di vederla vicino al rivale. Liam finirà per acconsentire e naturalmente Thomas avrà ciò che da sempre desiderava.

Steffy gareggerà con Hope, nella trama dal 13 al 19 marzo 2021. L’assunzione di Thomas faciliterà Hope che avrà vantaggio nella sfida di moda che si è venuta ad instaurare con la rivale Steffy.

Brooke Logan sarà contraria alla decisione della figlia

La giovane Logan vedrà in Thomas avrà un importante passo verso il successo. Sua madre, però non sarà della stessa idea. Infinite saranno le discussioni con Ridge per suo figlio Thomas. I due arriveranno vicini all’ennesimo divorzio.

Thomas darà lavoro anche a Zoe nell’organizzazione della nuova collezione di moda. Hope confermerà che la ragazza sfilerà in passerella, nonostante le mille incertezze e perplessità.

La figlia del dottor Reese ha causato, tempo addietro, un dolore indimenticabile. Thomas avrà la meglio nella decisione di Hope riguardo a Zoe.

Thomas è attratto da Zoe?

Thomas e Zoe potrebbero avere una relazione. Carter lo verrà a sapere, mentre Steffy sarà impegnata a spiegare a Brooke che Liam ha deciso di assumere la giovane figlia del medico. Egli avrà così modo di spiare il rivale Thomas.

Il figlio di Ridge mostrerà gratitudine verso la sua famiglia, con quel gesto hanno dimostrato di fidarsi ancora di lui. Inoltre egli sarà al settimo cielo, visto che Hope lo ha fatto tornare nella sua vita.

Steffy e Sally si opporranno a Hope e Thomas, i quattro saranno sempre più agguerriti. Steffy e Sally si confronteranno sul presunto cambiamento di Thomas.

Il giovane Forrester lavorerà con Hope e le starà vicino

Il giovane Forrester starà più vicino possibile a Hope, approfitterà del lavoro. La figlia di Brooke chiederà il motivo al ragazzo, e lui la convincerà di non avere più alcun interesse o ossessione per lei. Thomas le rivelerà di essere pronto ad avere una nuova relazione con Zoe.

Thomas darà appuntamento a Zoe e Steffy spererà che suo fratello sia davvero cambiato. In seguito, la Forrester parlerà con Brooke, le dirà di potersi accorgere se Thomas le mentirà.

Hope crederà che Thomas sia cambiato, il figlio di Ridge farà di tutto per convincere Zoe del suo amore, Liam avrà molti dubbi e continuerà a temere per l’incolumità di Hope.

L’appuntamento con Beautiful e altre anticipazioni è per la prossima settimana. Gli spoiler americani ci aggiorneranno su Beautiful. Che ne pensate, Thomas è davvero cambiato?

