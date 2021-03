Non è la d’Urso, Antonella Elia sull’ex Pietro Delle Piane: “Non torno ad essere la tua fidanzata”, ma il web li smaschera

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono incontrati a Live-Non è la d’Urso per un confronto, ma il web li sbugiarda pubblicando delle foto

Nella puntata di domenica 7 marzo di Live-Non è la d’Urso, Antonella Elia ha incontrato nell’ascensore del programma il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane per un confronto. L’opinionista del GF Vip 5 si è dichiarata single, poiché ha rotto i rapporti con Pietro dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip.

“Io per ora non torno a essere la tua fidanzata. Io sono ancora innamorata e ho bisogno di averti vicino”, ha esordito così Antonella, facendo chiarezza con il suo ex compagno. Alla domanda della padrona di casa se si fossero già scambiati qualche bacio, ha replicato: “Lui è il mio tr***amico”. Una dichiarazione spiazzante che ha scatenato diverse polemiche, poiché stando a quanto emerso dal web, i due si vedevano già da tempo prima di incontrarsi nel programma della D’Urso.

In particolare, Antonella e Pietro avrebbero viaggiato insieme in treno da Roma a Milano per recarsi negli studi di Live. A testimoniarlo, sarebbero stati alcuni scatti pubblicati sui social, in cui i due sono fotografati, l’uno accanto all’altra, in stazione.

Non solo: i followers hanno scoperto anche altro. Pare che Antonella e Pietro siano stati pizzicati in albergo e in un ristorante, come riporta Ultime notizie flash. Quindi, è scoppiata la polemica da parte del web: “Che pagliacciata! Loro stanno insieme già da un po’”, “Ridicoli attori da strapazzo”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui