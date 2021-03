La famiglia reale risponde alle dichiarazioni choc di Harry e Meghan Markle: il comunicato ufficiale

E’ giunto comunicato ufficiale della Regina Elisabetta dopo l’intervista choc di Meghan Markle e Harry

L’intervista di Harry e Meghan Markle rilasciata ad Oprah Winfrey ha creato un vero e proprio scompiglio a Buckingham Palace. I due duchi di Sussex hanno fatto delle dichiarazioni choc, accusando la famiglia Reale di razzismo. L’ex attrice di Suits ha persino confessato di aver avuto pensieri suicidi a causa del malumore che respirava all’interno della Royal family. Motivo per cui avrebbe spinto la coppia ad allontanarsi definitivamente. Non solo: Meghan ha raccontato di un presunto problema avuto il giorno del matrimonio con la cognata Kate Middleton. Questo avrebbe gettato la duchessa di Sussex ancora di più nello sconforto.

Poche ore fa, è giunta la risposta della famiglia reale all’intervista di Harry e Maghan. pubblicando un comunicato ufficiale: “L’intera famiglia è molto dispiaciuta del sapere quanto siano stati difficili gli ultimi cinque anni anni di Harry e Meghan. Le questioni sollevate , in particolare quelli sulla razza, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possono differire, sono presi molto seriamente e verranno affrontati dalla famiglia in privato. Harry e Meghan resteranno due membri molto amati della nostra famiglia”.

Buckingham Palace have just released a statement: pic.twitter.com/JzlYvef4Wn — Omid Scobie (@scobie) March 9, 2021

L’intervista dei due duchi di Sussex, trasmessa in anteprima anteprima mondiale dalla Cbs, per l’Italia andrà in onda questa sera alle ore 21 su TV8.

