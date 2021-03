Lupin 2: Netflix annuncia la seconda stagione con 5 nuovi episodi con un teaser ufficiale. Quello che sappiamo finora

Lupin 2 è una realtà: Netflix ha confermato la seconda stagione e ha messo su YouTube un teaser ufficiale. Cosa sappiamo sulla nuova serie Tv original della piattaforma in streaming?

Lupin 2: cosa sappiamo finora? Il teaser ufficiale

La serie Tv sarà in onda a partire da questa estate solo per gli abbonati a Netflix, in esclusiva. Il collier al Louvre è stato solo l’inizio. Nella seconda serie, da 5 episodi, Assane Diop (interpretato da Omar Sy) dovrà ritrovare il figlio, rapito dagli stessi uomini che hanno distrutto la sua famiglia.

Il primo capitolo ha ottenuto un vasto successo, tanto che alcune stime (non affidabilissime, per via delle modalità del servizio di streaming), dicono che la prima stagione ha superato La casa di carta per il pubblico in lingua inglese.

