Cotto e Mangiato ricetta del 11 marzo 2021: gnocchi ripieni all’ossobuco

In compagnia dello chef stellato Giuseppe, oggi Tessa ci ha preparato degli gnocchi ripieni all’ossobuco.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno degli ingredienti qui riportati:

Ossobuco

Patate

Verdure miste

Formaggio grattugiato

Zafferano

Procedimento

mettere le patate crude e con la buccia sotto sale e cuocere in forno. Intanto infarinare la carne e cuocerla in padella con burro qualche minuto. Dunque metterla in un ruolo con carote sedano cipolle brodo vegetale e lasciar cuocere un’ora in forno.

Una volta pronte le patate, schiacciare mischiare con farina e zafferano e impastare. Una volta pronto ossobuco fare dei dischi di pasta e farcirli con la carne sminuzzata, quindi cuocere prima in acqua bollente poi in padella con olio e cipolla. Impiantare su crema di formaggio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui