Daydreamer puntate 15 – 19 marzo 2021: Leyla e Emre vogliono un figlio

Daydreamer – le ali del sogno e le sue puntate sono sempre più avvincenti. Grazie alle anticipazioni sulle trame degli episodi settimanali da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021, scopriremo che Leyla e Emre prenderanno una decisione dolcissima. La coppia suggellerà l’amore che li unisce, cercando di diventare genitori.

Leyla ed Emre desiderano una famiglia tutta loro: settimana dal 15 al 19 marzo 2021

Leyla ed Emre sono uniti da un amore unico e indissolubile. Per la coppia sembra sia giunto il momento di avere un figlio e una casa tutta loro. Non è certo la notizia e la decisione che i genitori di lei approvano e si sarebbero aspettati.

Yigit chiederà a Sanem di sposarlo ma la giovane, che Cengiz e Muzaffer stanno aiutando, prende tempo per non dare una risposta immediata. Mihriban porterà la figlia di Cansu a casa da Sanem e le chiederà di accudirla.

Attenzione però, si tratta di una strategia che dovrà servire a non lasciare Sanem e Can da soli. i due, nonostante tutti gli intoppi che hanno incontrato lungo il loro cammino, si riavvicineranno.

Can indagherà su Yigit e ciò che sta facendo

Can darà l’incarico ad un investigatore affinchè sorvegli su Yigit e riferisca tutto. Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey dovranno “spiare” Can e Sanem.

Tutti sono d’accordo a fare il possibile, affinchè l’amore trionfi. Yigit crederà che Can stia nuovamente per partire e lo dirà a Sanem. La giovane raggiungerà di corsa la barca di Can e ne rimarrà “prigioniera”. Ci sarà però un equivoco, Can è scomparso per vendere la barca.

Bulut verrà a sapere che Deren ha gettatole creme recuperate dalla signora Ceren. Inoltre Sanem è assente, ancora bloccata sulla barca, decideranno di produrle in proprio.

Yigit, spinto da Muzaffer, si recherà nel negozio della signora Ceren e proporrà al consorte di denunciare gli ospiti della tenuta di Mihiriban perchè ha rilevato scarsa igiene.

Nel frattempo, Leyla ed Emre inviteranno Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a partecipare a una lezione di tango, mentre Huma li osserverà da lontano.

Can e Sanem si ritroveranno in barca insieme. Vicini, dopo avere pescato e mangiato un pranzo frugale, la giovane cederà. Sanem si scuserà con Can e si dirà colpevole per aver cercato di cambiarlo quando erano insieme.

Can si scuserà e la coppia farà pace con il passato, senza conoscere ciò che sta succedendo alla tenuta. Il marito di Ceren, infatti, ha denunciato la Fikri Harika per avere prodotto e venduto creme contraffatte e non originali.

