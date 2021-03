Chi è Bianca Nappi? Età, vita privata e carriera dell’attrice

Ecco chi è Bianca Nappi, età, carriera e vita privata dell’attrice

Bianca Nappi è un’attrice italiana, nata il 12 gennaio 1980 a Trani, attualmente recita nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai Uno.

Sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, all’età di 18 anni decise infatti di trasferirsi a Roma per dedicarsi alla sua carriera da attrice.

L’attrice ha studiato al Teatro Blu, ha raggiunto il successo nel mondo della televisione e del teatro nel 2002. Il suo debutto in televisione risale al 2001, quando ha recitato nella serie In Love and War. Due anni dopo ha recitato in Distretto di Polizia 3. Bianca Nappi nel 2005 ha fatto parte del cast della miniserie Giovanni Paolo II, l’anno successivo l’abbiamo invece vista in R.I.S. 2 – Delitti imperfetti.

Nel 2008 l’attrice è approdata al cinema nel film Un giorno perfetto, l’anno dopo ha recitato nel film di Stefano Reali Al di là del lago. Ha recitato anche in altri noti film e serie come: Mine vaganti, Magnifica, Una musica silenziosa, Il clan dei camorristi, Gomorra – La serie, Sirene, I bastardi di Pizzofalcone – seconda serie, Skam Italia, Vivi e lascia vivere e tante altre ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molte informazioni, l’attrice è molto riservata. Sappiamo però che ha un compagno, dal loro amore è nato il figlio Romeo.

Bianca Nappi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 12 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

