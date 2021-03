Chi è Carlo Calenda? Età, carriera e vita privata del parlamentare

Ecco chi è Carlo Calenda, età, carriera e vita privata del noto parlamentare

Carlo Calenda è un politico italiano, nato a Roma il 9 aprile 1973. In passato ha ricoperto il ruolo di Viceministro e Ministro dello Sviluppo Economico durante il Governo Letta, Renzi e Gentilon. Nel 2016 in Parlamento europeo è stato Rappresentante Permanente d’Italia.

Calenda è figlio d’arte, entrambi i suoi genitori sono infatti noti nel mondo dello spettacolo. Suo padre è lo scrittore Fabio Calanda, la madre è invece la regista Cristina Comencini.

Quando era solo un ragazzino ha provato ad intraprendere la carriera di attore. Ha recitato nella fiction Cuore quando aveva dieci anni, era diretta dal nonno Luigi.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, Caro Calenda ha ricoperto per Sky Italia il ruolo di responsabile marketing di prodotto e programmazione. Per Ferrari ha svolto invece il ruolo di responsabile della gestione delle relazioni con i clienti e con le istituzioni finanziarie. Ha collaborato anche per Confindustria, nei panni di direttore dell’ufficio internazionale.

Carlo Calenda ha iniziato poi a manifestare il suo grande interesse per la politica. Approdò prima al Governo, poi al Parlamento Europeo. Nel 2018 ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico, questa non è però durata a lungo. Ha infatti fondato il suo partito Azione a fine 2019.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Calenda è diventato padre per la prima volta all’età di 16 anni. Qualche anno dopo è convolato a nozze con Violante Guidotti Bentivoglio, dal loro amore sono nati tre figli.

Carlo Calanda sarà ospite di Seren Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 12 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

