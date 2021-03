Manon Lescaut, edizione 1955 in onda su Rai 5

Manon Lescaut è l’opera pucciniana messa in onda su Tai 5 venerdì 12 marzo. Quella proposta è la datata edizione del 1955 che vide impegnata a suo tempo la direzione musicale di Alfredo Simonetto.

Trama

Siamo nel 1721, 8m Francia, e Manon, ragazza ribelle che non vuole fare la suora, come invece le prospetta la familia, si innamora di Grieux. I due fuggono insieme a Parigi, ma la ragazza, amante della bella vita e del lusso, invece di giurare amore eterno a Grieux, si lascia corteggiare da nobili uomini per continuare la sua vita agiata.

Cast

Protagonista Rosanna Carteri, accanto a lei Sandra Ballinari, Raimonda Stamerra, Jolanda Torriani, Maria Luisa Malacchi, Nicola Filacuridi, Mario Borriello. Regia di Silverio Blasi.

