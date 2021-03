Yuri Tolochko lascia Margo, la sex doll che ha sposato, per una nuova fiamma, la presentazione su Instagram

Il “matrimonio” ha seppellito la storia tra Yuri Tolochko e la sex doll Margo, almeno così ha rivelato l’uomo sui social. Infatti, anche se si è rifiutato di spiegare i motivi di “divorzio”, Yuri ha mostrato la sua nuova “fidanzata”. Ecco chi è.

Yuri Tolochko presenta Lola

In un video postato sui social, che ha ottenuto oltre 50mila visualizzazioni, Yuri ha presentato Lola, la sua nuova “fiamma”, ovvero la sua nuova bambola.

Lola ha alcune particolarità, come il fatto di avere il corpo di un pollo. Lola è queer, o almeno così dice Yuri ai suoi fan. La “struttura” della bambola, che non avrebbe ancora deciso il suo genere, permetterebbe di usarla in “entrambi” i modi.

L’altro annuncio del bodybuilder è che vuole creare un harem di sex dolls di diverse forme.

