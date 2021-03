Addio al fotografo Giovanni Gastel: i suoi scatti più celebri dalla politica alla musica

E’ scomparso Giovanni Gastel, uno dei più grandi fotografi italiani: tra gli scatti più celebri quello di Barack Obama

E’ lutto nel mondo della fotografia: è deceduto all’età 65 anni, Giovanni Gastel, uno dei più grandi fotografi italiani. A comunicare la notizia, è stato il suo ufficio stampa. Era ricoverato per Covid presso l’ospedale allestito alla fiera di Milano. Nipote di Luchino Visconti, Gastel iniziò ad appassionarsi alla fotografia per poi collaborare con importanti riviste di moda. Si occupò anche di progetti a scopi artistici e di ritratti. Ecco i 5 ritratti fotografici più belli e celebri di Gastel

Barack Obama

Il sorriso smagliante di Obama è contenuto nella raccolta “Giovanni Gastel- The people like that”, a cura di Uberto Frigerio e Simona Antonacci. In mostra al Museo Maxxi di Roma.

2. Monica Bellucci

Anche l’iconica attrice Monica Bellucci è stata fotografata dal celebre Gastel. Lo scatto la ritrae in bianco e in nero, con labbra “infuocate” e sguardo seducente che risalta la sua bellezza.

3. Diego Armando Maradona

Gastel ebbe l’occasione di conoscere El Pibe de Oro in uno shooting per Yamamay con l’amico Gianluigi Cimino. Questo è uno dei suoi scatti pubblicati anche su Instagram, per ricordare il grande campione mondiale di calcio.

4. Roberto Bolle

Gastel immortalò per la prima volta Roberto Bolle a 18 anni, quando era giù una promessa mondiale della danza. Nello scatto sottostante ritrae un Bolle pensieroso seduto in platea del Teatro alla Scala di Milano.

5. Vasco Rossi

Lo scatto sottostante è un ritratto di Vasco Rossi, usato in occasione della copertina della rivista musicale Rolling Stones per il numero speciale: le 100 facce della musica italiana.

