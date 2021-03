Isola dei famosi scoop: potrebbe sbarcare un’ex concorrente di Temptation Island

Scoop sul cast de L’isola dei famosi 2021: potrebbe arrivare un’ex partecipante di Temptation Island

Domenica 14 marzo, è giunto uno scoop sul cast di naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei famosi 2021, reality show che partirà domani 15 marzo. La conduzione è affidata Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini (per i primi giorni sarà assente a causa del Covid 19). Oltre ai concorrenti già inseriti, potrebbe arrivarne un altro proveniente da Temptation Island. A rivelarlo, è stata l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano tramite le sue Instagram Stories.

“Vi do uno bel gossip fresco di giornata. Mi hanno detto che forse tra due o tre settimane, Francesco Chiofalo sbarcherà sull’Isola”, ha dichiarato la blogger partenopea. Insomma, per ora si tratta semplicemente di una voce, e quindi non resta che attendere la conferma da parte del diretto interessato o dalle altre fonti ufficiali.

Se la fonte fosse confermata, l’ex partecipante di Temptation dovrà sottoporsi ad un periodo di quarantena di 14 giorni, così come tutti i naufraghi. Si attendono nuovi aggiornamenti.

