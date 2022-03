Mia Khalifa si innamora di Londra. Ma a far notizia è una “zozza” rivelazione

Rimane un sex symbol di livello assoluto ed ogni volta che se ne può parlare ne parliamo, ma Mia Khalifa stavolta ha fatto notizia per una rivelazione quantomeno inaspettata (sebbene in quest tempi non sia così insolito sentire coming out di quest tipo fra le star).

Ebbene, secondo quanto raccontato dalla ex star dell’hard (oggi star di OnlyFans) la realtà della sua vita sarebbe molto più “sporca” di quanto immaginato (nonostante il suo passato a luci rosse).

Altro che jet-set e viaggi intercontinentali! Come raccontato candidamente ai suoi oltre 27 milioni e mezzo di fan, Mia Khalifa tende a non lavarsi i capelli: “Sono passata attraverso quattro paesi da quando mi sono lavata i capelli, attualmente in Paraguay dopo essermi lavata i capelli nel Regno Unito” – ha scritto in una story accanto ad un suo selfie imbronciato.

La donna 29enne aveva raccontato passo per passo il suo viaggio nel Regno Unito.

A Londra, con un tasso alcolico decisamente importante, aveva dichiarato che sarebbe rimasta volentieri lì.

Durante la sua permanenza londinese Mia Khalifa si è fatta vedere in un famoso Oyster Bar mangiando ostriche e fish and chip.

E, sempre sul piano alimentare, l’ex pornostar libanese ha affermato che il servizio Uber Eats nel Regno Unito è migliore di quello della controparte statunitense, con tanto di screenshot di un elenco di vini libanesi offerti attraverso il servizio.

