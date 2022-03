Barù irrompe la diretta di Jessica Selassié: “Ti piace la pasta con le cipolle?”, la reazione dei fan

L’enologo sorprende Jessica Selassié durante una diretta su Instagram: la reazione dei Jerù

A poche settimane dal termine del GF Vip 6, Jessica Selassié si è collegata per la prima volta in una diretta Instagram assieme alle due sorelle Clarissà e Lulù. La più grande delle Selassié ha colto l’occasione per rispondere alle domande dei suoi fan (Jerù) anche a quelle più particolari. Durante la diretta, però, è intervenuto qualcuno a sorpresa: Barù, ex gieffino con cui ha legato particolarmente all’interno della casa.

Mentre Jessica rispondeva e dichiarava in riferimento a Barù: “Lasciate che le acque scorrano”, è spuntato subito l’ex gieffino dal nulla. “Ti piace la pasta alle cipolle?“ ha chiesto lui facendosi notare dalla ragazza in questione. “Ah ma me lo chiede Barù. Ovviamente non mi piace la cipolla, l’aglio, l’erba cipollina…” ha replicato Jessica sorpresa, sommersa da commenti dei fan scatenati. “Quando ci saranno le cose saprete” ha infine chiosato la principessa etiope classe 1994 in merito alle continue domante dei Jerù curiosi.

Insomma, cosa avrà voluto dire Jessica? Che Barù si sia fatto finalmente avanti? Chissà, nel frattempo i fan scatenati mandando intendenza la coppia su Twitter.

#jerù “ti piace la pasta con le cipolle?”

“come direbbe Barù, lasciate che le acque scorrano”

“quando ci saranno cose da sapere le saprete”

“i jeans che mi ha firmato Barù li ho ancora e non li ho lavati” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/GnzTRwrkQh — Heaven is a place on earth ? (@Heavenisaplace7) March 26, 2022

