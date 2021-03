Oroscopo di Paolo Fox dal 15 al 21 marzo: previsioni della settimana

Come ogni settimana, vediamo attraverso l’oroscopo di Paolo Fox cosa ci aspetta. Ovviamente segno per segno.

Ariete

Venere sta per entare nel segno, e porterà jna ventata dj novità. Ora devi solo capire se sei pronto a panciarti in una storia, anche perche esci da un periodo molto stanco.

Comunque, sebbene stanco, nel lavoro porti avanti i tuoi progetti: la Luna sarà nel tuo segno lunedì e questo è un periodo buono per i nuovi propositi. Tra l’altro, tra fine marzo e aprile ci sarà una bella svolta, chissà!

Toro

Dopo un febbraio difficile, la seonda settimana di marzo ti regalerà piacevoli emozioni. Chi è stato tradito deve uscire dai fantasmi del passato e trovare un modo per riconoscere la sua anima gemella. Sul lavoro, favoriti i contatti. Cerca di rivalutare gli accordi.

Gemelli

Non benissimo per i Gemelli. La prosskma settimana ti vedrà in bilico in amore: evita situazioni complicate.

Circa il lavoro, prova a proporre un’idea che hai nel cassetto e cerca di sfruttare l’influenza positica di Marte, Giove e Saturno sono dalla tua parte. Verso la fine del mese arriveranno delle risposte e la giornata di venerdì sarà interessante, tutta da vivere.

Cancro

Ottima situazione per i Cancro. Venere è nel tuo segno: parla, confrontati e lasciati andare a nuoce emozioni. Importanti saranno anche i nuovi incontri che possono avvenire anche in altre città o chissà, magari su Internet.

Nel lavoro, se sei professionista raccoglierai i frutti dei sacrifici a maggio. Chi ha lavorato bene in passato potrà ricevere una bella proposta.

Leone

Non bene per il Leone. Giove è ancora opposto e l’amore vive un periodo complicato. I nuovi incontri ti annoiano, ma forse perche ambisci a chi in realtà non puoi avere, magari perchè già impegnato.

Anche nel lavoro sei rallentarto: meglio fare tutto con calma, senza fretta. La fine di marzo porterà qualcosa in più, ma questa settimana non è molto serena.

Vergine

Brutto periodo anche per i nati sotto il segno della Vergine. L’amore sta attraversandounmomentodifficile, perché sembra tu abbia altre priorità in testa. Tra professione e problemi da risolvere, non dai giusto spazio ai sentimenti.

Sul lavoro, ti sei impegnato molto nelle ultime tre settimane: i risultati ci sono, ma ti senti stanco ed è normale. Tra l’altro, ci sono dei problemi che hai trascurato da risolvere.

Bilancia

Hai così tanta voglia di rifarti che le cose volgono nel verso giusto in amore. Potrebbe essere utile un chiarimento e venerdì sarà una giornata interessante per i nuovi incontri.

Nel lavoro, l’influenza di Giove potrebbe essere determinante per la tua posizione. Prova a farti valere e vedrai che tutto andrà come vuoi.

Scorpione

Ottimo momento per gli Scorpione. Dopo indifferenza all’amore, ora sei pronto a nuovi stimoli. Cerca solo di stare lontano da polemiche e discussioni mercoledì.

Anche per il lavoro, è un periodo interessante, belle novità dalla fine di maggio. Favoriti tutti quelli che lavorano in proprio.

Sagittario

Non benissimo per i nati sotto il segno del Sagittario. Per l’amore saranno anche momenti ok, ma potrebbero esserci delle difficoltà per via di vecchie storie o persone già impegnate.

Stai lontano dalle liti, dal momento che Venere è uscito dal tuo segno. Cerca anche di non fare affidamento su situazioni difficili da gestire: il fine settimana porterà nervosismo!

Capricorno

Sono buone notizie anche per i Capricorno. Chi cerca l’amore, sara in grado di lasciarsi andare. Non farti spaventare dalle nuove storie, che potrebbero diventare importanti nel corso di questi giorni.

Per il lavoro, marzo ti porterà a delle riflessioni: tutto nei prossimi mesi sarà restituito con gli interessi, ma cerca di sfruttare le giornate di martedì e mercoledì.

Acquario

Il quadro per gli Acquario è a dir poco ottimo. Sei propenso ad amare, sebbene troppe volte tu sia esigente. I single potrebbero fare incontri interessanti a fine mese.

Potresti vivere belle emozioni.

Nel lavoro, ci saranno delle novità in arrivo. Stai cercando di ritrovare quello che avevi perso: cielo buono alla fine di marzo, potresti avere belle idee in settimana.

Pesci

È il tuo momento, caro Pesci. Venere è nel tuo segno quindi liberati dei tuoi pregiudizi e vinci la lotta contro i preconcetti.

Le storie che nascono ora sono intriganti e le relazioni nate per gioco possono diventare qualcosa di più.

Nel lavoro riuscirai a rendere più concreto il tuo andamento, anche grazie alla proposta di nuovi progetti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui