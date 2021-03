Thomas, a parte la sua ossessione per Hope, è da tempo sulla bocca di tutti. Le anticipazioni di Beautiful per gli episodi dal 21 al 27 marzo 2021 lo mostrano ampiamente. Il suo comportamento strano, che prelude a qualche misterioso complotto, lo renderà fonte di discussioni non proprio a suo favore.

Beautiful anticipazioni settimanali dal 21 al 27 marzo 2021: Liam, Steffy e Thomas

Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali della soap americana Beautiful. Dalla domenica 21 al seguente sabato 27 marzo 2021, ultima settimana del mese, l’argomento principale sarà Thomas.

Egli si comporterà in un modo talmente strano che Liam e Steffy discuteranno spesso sui loro progetti futuri. Bill andrà a fare visita a Beth e, nell’occasione, si scuserà per non essere stato più assiduo con Hope.

Egli infatti non aveva più visto la donna, ora l’avvertirà di stare all’erta con Thomas. Hope gli prometterà che rimarrà con gli occhi bene aperti. Nel frattempo, Steffy e Liam cercheranno di verificare con Zoe la sua relazione con Thomas.

La donna sarà dell’idea che non esista più alcuna ossessione per Hope. Liam non ne sarà per niente convinto e avrà paura che sia Zoe a pagare, per avere creduto in Thomas.

La rivelazione di Thomas a Shauna

Neanche a dirlo sarà proprio il figlio di Ridge a confidare a Shauna di essere ancora innamorato di Hope. Shauna lo provocherà, minacciandolo di raccontarlo a Ridge.

Thomas, nella sua perfida intelligenza, saprà che Shauna non lo farà mai. Ridge, in tale caso, si renderebbe conto dell’arguzia di Brooke che ha capito tutto e tornerebbe da lei.

Liam andrà da Thomas e lo avvertirà che sarà sorvegliato. Di rimando, il figlio di Ridge insinuerà che lui ama ancora Steffy, motivo per cui non si è unito in matrimonio con Hope.

Thomas è coinvolto con Zoe?

Al lavoro, in ufficio, Hope confermerà a Steffy che colui che l’amava alla follia, ossia Thomas, ora stava con Zoe. Steffy non disdegnerà le attenzioni del giovane Collin, colui che rifornisce le stoffe. La donna però rimanderà un suo invito per un drink.

Steffy crederà che tra Zoe e Thomas ci sia una relazione sentimentale. Zoe rispetterà il patto stabilito con Steffy e le verrà confermato il lavoro alla Forrester.

Thomas, fingendosi innamorato di Zoe, depisterà tutti e contribuirà a convincerli di essere diverso dall’uomo che conoscevano. Le bugie però non durano a lungo e, il figlio di Ridge presto, dimostrerà di non essere cambiato affatto.

Egli mostrerà nuovamente la sua aggressività, la pazzia gli si leggerà negli occhi, finchè minaccerà, senza mezzi termini Liam. Inoltre mentirà a Hope, minimizzando il fatto e insinuerà con la donna che Liam si stia avvicinando nuovamente a Steffy. La Logan cadrà nel tranello?

In seguito a quanto è accaduto con il figlio di Ridge, ossia alla minaccia di morte, Liam si deciderà a dichiarare il suo amore a Hope. Non solo, finalmente le chiederà di sposarlo a patto che Thomas esca per sempre dalla loro vita e che lei rinunci alla custodia di Douglas.

Hope cadrà nella trappola di Thomas

Thomas continuerà a manipolare Hope, che cadrà ingenuamente nella sua trappola. Ridge crederà che Steffy sia ancora innamorata di Liam e, spererà che si rimettano insieme.

Naturalmente egli continuerà a coprire e giustificare il figlio. Steffy e Ridge parleranno di Thomas e si scontreranno, Ridge crederà all’amore per Zoe. Steffy non ne sarà per niente convinta.

Hope non accetterà di sposare Liam, per non perdere Douglas. Sul più bello, giungerà anche Thomas che complicherà, non poco la tensione del momento. Visto che Hope non rinuncerà alla custodia di Douglas, Liam lascerà la casa.

Liam, tornato con il suo anello in tasca, senza avere ricevuto una risposta dall’amata, trascorrerà la notte da Steffy. Brooke convincerà Hope a raggiungerlo per non perderlo e per dichiarargli il suo amore e la voglia di stare insieme a lui.

Che accadrà a questo punto?

