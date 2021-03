Ecco chi è Claudio Gioè, età, carriera e vita privata dell’attore che interpreterà il ruolo di Saverio Lamanna in Makari

Claudio Gioè è un noto attore, interpreterà il ruolo di Saverio Lamanna in Makari, la nuova serie tv in onda da stasera 15 marzo 2021 su Rai Uno.

L’attore è nato il 27 gennaio 1975 a Palermo, ha iniziato a manifestare la sua passione per la recitazione quando era un adolescente. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico decise di trasferirsi a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico. Seguì anche alcuni seminari teatrali e si dedicò anche alla danza e al canto.

È approdato al cinema per la prima volta nel 1998 nel film The Protagonists. Ha poi recitato in molti altri film e serie tv come I cento passi, La meglio gioventù, Operazione Odissea, Paolo Borsellino, Codice rosso, Il capo dei capi e Squadra antimafia – Palermo oggi.

Lo abbiamo poi visto su Canale 5 nei panni di prete nella serie Il tredicesimo apostolo. Claudio Gioè ha anche recitato nelle fiction La mafia uccide solo d’estate e Vite in fuga. Da oggi vestirà i panni di Saverio Lamanna in Makari, in onda su RaiUno.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, l’attore è sempre stato molto riservato. Ci tiene a mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, sappiamo però che ad oggi è single e non ha figli.

Claudio Gioè sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

