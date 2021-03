Cotto e Mangiato ricetta del 15 arco 2021: conchiglie con crema di asparagi

Iniziamo la settimana con una gustosa ricetta. Tessa ci prepara le conchiglie con crema di asparagi.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

1 mazzo di asparagi

250 ml di panna

250 grammi di conchiglie

Formaggio grattugiato

6-10 noci

Procedimento

Lessa gli asparagi. Una volta pronti tagliare a tocchetti e conservare le punte. Versare in una ciotola e mixare tutto con dell’olio, poi filtrare con un setaccio per liberare dai filamenti. Versare la crema in padella e aggiungere la panna. Intanto mettere a cuocere la pasta, e tritare grossolanamente le noci. Quando la pasta è al dente scolare e versare nella crema di asparagi, aggiungere le noci e mantecare. In ultimo aggiungere il formaggio grattugiato. Quindi impiattare.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui