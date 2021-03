Marvel torna in stampa con nuovi fumetti della serie WandaVision

Dopo il successo della serie Disney Plus WandaVision, la Marvel è tornata in stampa per nuove tirature di diversi titoli legati a WandaVision, come riportato da Entertainment Weekly.

Scarlet Witch di James Robinson; Vision and Scarlet Witch di Steve Englehart, e Vision, di Tom King e Gabriel Hernandez Walta sono solo alcui dei nomi sulla lista. La Marvel aumenterà anche il suo stock di numeri stampati di House of M, che secondo Entertainment Weekly si è esaurito “quasi in una notte” dopo il debutto dello show a gennaio.

Anche se lo show non si è attenuto esclusivamente alle linee della trama dei fumetti, ci sono stati numerosi riferimenti in WandaVision ai temi di House of M e degli altri fumetti elencati sopra.

Se non potete assolutamente aspettare di leggere o rileggere uno dei fumetti di Wanda o Vision, ci sono sempre le versioni digitali su Marvel Unlimited e siti come Comixology. Al momento non si sa ancora quando saranno disponibili i nuovi numeri cartacei dei fumetti.

