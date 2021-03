SpaceX: nuovo record del Falcon 9 con il lancio di 60 satelliti Starlink

Un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato l’ultimo lotto di 60 satelliti Starlink in orbita domenica, ed è tornato sulla Terra con successo, atterrando sulla sua nave drone ‘Of Course I Still Love You‘ nell’Oceano Atlantico, ha annunciato la società.

La missione di domenica ha segnato un record, essendo il nono volo con atterraggio riuscito per il Falcon 9, ha dichiarato SpaceX, che faceva parte di cinque precedenti lanci Starlink e la missione DM-1 per la sua capsula Crew Dragon.

I satelliti fanno parte della crescente costellazione Starlink, che SpaceX sta costruendo per fornire connettività internet alle aree rurali della Terra. La società ha il permesso di lanciare 12.000 satelliti come parte del progetto, e ne ha spediti più di 1.000 in orbita finora.

Starlink conta anche circa 10.000 utenti nel programma beta che ha lanciato l’anno scorso. Il kit Starlink, che viene fornito con un router e un’antenna, costa 499 dollari (circa 460 euro), con un abbonamento mensile di 99 dollari (circa 85 euro) per velocità internet tra 70 e 130 Mbps. L’azienda ha aperto i pre-ordini per Starlink negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito il mese scorso.

Il lancio di domenica dal Kennedy Space Center della NASA è stato il secondo nel giro di pochi giorni per SpaceX, che ha inviato un altro dei suoi razzi Falcon 9 da Cape Canaveral giovedì.

Il prossimo lancio di Starlink è provvisoriamente previsto per il 21 marzo, da Cape Canaveral.

