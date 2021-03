Chi è la Signora Coriandoli? Età, carriera e vita privata di Maurizio Ferrini

Ecco chi è la Signora Coriandoli, personaggio creato dall’attore e comico Maurizio Ferrini

La Signora Coriandoli è un personaggio creato dal noto attore e comico Maurizio Ferrini.

L’attore è nato il 12 aprile del 1953 a Cesena, divenuto noto in passato grazie alla sua partecipazione al programma Quelli Della Notte all’inizio degli anni Novanta. Pian piano si è fatto spazio non solo in televisione ma anche al cinema.

Invitato a partecipare a Domenica In decise di interpretare i panni della Signora Emma Coriandoli, rappresentava la casalinga media italiana. Con le sue performance fece molto divertire i telespettatori.

Nel 1992 Maurizio Ferrini ha condotto Striscia la notizia. L’attore ha recitato in diversi e noti film, tra questi: Il commissario Lo Gatto, Saremo felici, Sognando la California, Compagni di Scuola e molti altri ancora. In televisione l’abbia anche visto a Il sabato italiano, Ma chi l’avrebbe mai detto e Don Matteo 8. Ha anche partecipato all’Isola dei famosi.

In passato ha dovuto affrontare un periodo molto difficile, nonostante il grande successo ottenuto negli anni finì sul lastrico, lui stesso aveva fatto sapere di essere disperato e pronto a chiedere l’elemosina. In più occasioni ha fatto sapere che ad aiutarlo furono la compagna Sara Guglielmi e Eleonora Daniele che gli diede l’opportunità di approdare a Il sabato italiano.

Quello della Signora Coriandoli è stato uno dei ruoli che gli hanno fatto conquistare maggiore successo in televisione.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attore è stato legato sentimentalmente per molto tempo a Carla Urban. Dopo la fine della loro storia d’amore ha ritrovato l’amore con l’attuale compagna Sara Guglielmi.

La Signora Coriandoli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 16 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

