Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni puntate 22 – 27 marzo 2021

Non potevano mancare le trame di Daydreamer – le ali del sogno, sulle puntate da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021. Vedremo Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz in mano alla polizia, mentre Bulut, in seguito, riuscirà a farli uscire di prigione.

Daydreamer – le ali del sogno: la polizia porterà Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz in galera

Bulut si presenterà, vestito elegantemente, si dichiarerà avvocato difensore di Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz e li farà uscire di prigione, dimostrando con gli opportuni documenti che tutti erano innocenti, che era accaduto?

Sanem e Can, mentre stavano tornando alla villa, verranno a conoscenza che Cemal aveva denunciato il gruppo di collaboratori. La giovane dovrà fermarsi e non produrre più alcuna crema, dopo avere effettuato tante ricerche.

Cemal, intanto, avrebbe potuto appropriarsi del marchio. Mihriban e Aziz si recheranno da Cemal, per accusarlo di non essere onesto, bensì una misero ladruncolo.

L’uomo, su consiglio di Yigit, manderà tre suoi subalterni alla villa. Questi minacceranno guai a chi non avesse ritirato la denuncia. Can li farà fuggire, per fortuna.

Emre, visto che non ha lavoro, venderà la sua auto e chiederà al proprietario che gestisce l’autosalone di diventare un suo venditore, infatti otterrà il posto.

La promozione del libro verrà sospesa

Sanem deciderà di lasciare Yigit, per un po’ di tempo e di non promuovere, almeno per il momento il libro. La nuova società procede, intanto, molto bene.

I ragazzi, però, si troveranno ad affrontare i problemi economici; non avranno infatti fondi da investire sull’impresa. Can si offrirà di finanziare il progetto, Sanem rifiuterà l’aiuto.

Sanem proporrà a Can di diventare socio ed egli accetterà. Deren organizzerà una grande festa per l’inaugurazione della società e alla fine Sanem e Can si ritroveranno a parlare del loro futuro.

Riusciranno a diventare dei bravi soci? Can aspetterà che Sanem si addormenti per appropriarsi del suo anello. Sanem innervosirà la squadra, mentre sta lavorando alla creazione del marchio legato alle sue creme.

Troveranno il logo, si procederà a realizzare uno spot. Deren avrà il ruolo della regina Cleopatra. A presto per nuovi aggiornamenti!

