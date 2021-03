La storia vera di Green Book e quali premi ha vinto il film? Tutte le curiosità sulla pellicola del 2018

Green Book è il film che andrà in onda stasera, alle 21.25, in prima visione e in prima serata, su Rai Uno. Qual è la storia vera dietro la pellicola del 2019 e quali premi ha vinto?

Green Book: la storia vera

Il film che andrà in onda stasera è uscito nelle sale americane nel 2018 e l’anno successivo ha vinto anche degli Oscar. Qual è la storia vera dietro al film e quali sono le differenze con la pellicola cinematografica?

Prima di tutto, perché si chiama Green Book? Perché, nel periodo della segregazione razziale, un postino afroamericano creò una guida verde dove raccontava dei luoghi impossibili da raggiungere allora per le persone afroamericane per via della segregazione razziale.

Sono proprio i luoghi che i due protagonisti, il pianista afroamericano Don Shirley e il suo autista italoamericano Tony Vallelonga, percorreranno lungo la tournee del pianista lungo gli Stati del Sud.

I due sono interpretati da Maehershala Ali e da Viggo Mortensen. Il film è ambientato nel 1962. I due sono morti nel 2013, ben prima del film, ma il figlio di Vallelonga ha contribuito alla pellicola come coautore.

Tutto comincia quando Vallelonga, che lavora come buttafuori di un club, il Copacabana di New York, ottiene il lavoro di accompagnare Don Shirley.

Don era nato a Pensacola, in Florida, il 29 gennaio del 1927 da genitori giamaicani. Aveva vissuto sempre con il padre, pastore della Chiesa Episcopale degli Stati Uniti. La madre, insegnante, morì quando lui era bambino.

A 18 anni, comprende che non potrà avere una carriera nella musica classica per via del razzismo. Così, vira sul jazz e ottiene una gran fortuna.

L’autista, poi, avrà il compito di fargli da guardia del corpo nei diversi episodi di razzismo mostrati nel film, tutti reali. All’inizio, anche l’autista era un po’ razzista, ma poi cambierà idea vedendo cosa è successo durante il viaggio al pianista.

La famiglia di Don Shirley, esclusa a suo dire dal film, ha evidenziato che, invece, tra i due ci fosse solo un rapporto di lavoro.

Gli amici di Don Shirley, invece, hanno evidenziato nell’interpretazione di Maehershala Ali un tratto fortemente realistico.

Il cast del film

Il cast è composto da:

Viggo Mortensen: Frank “Tony Lip” Vallelonga;

Mahershala Ali: Don Shirley;

Linda Cardellini: Dolores Vallelonga;

Mike Hatton: George;

Don Stark: Jules Podell;

Sebastian Maniscalco: Johnny Venere;

P. J. Byrne: produttore discografico;

Brian Stepanek: Graham Kindell;

Iqbal Theba: Amit;

Dimiter D. Marinov: Oleg.

Green Book: quanti premi ha vinto?

Il film incassò oltre 321 milioni di dollari, contro i 23 milioni necessari per produrlo. Fu presentato al Festival del Cinema di Toronto e ottenne tantissimi premi. Quali sono?

3 premi Oscar: miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista a Maehershala Ali e miglior film;

2 Hollywood Film Awards per miglior sceneggiatore e miglior cast;

1 Chairman’s Vanguard Award al Palm Springs International Film Festival;

3 Golden Globe: miglior film o commedia musicale, miglior attore non protagonista a Maehershala Ali e miglior sceneggiatura;

3 premi del pubblico al Festival di Toronto, al Philadelphia Film Festival e a quello di Mill Valley;

2 National Board of Review Awards per miglior film e miglior attore a Viggo Mortensen;

American Film Institute, come tra i migliori dieci film dell’anno;

1 American Riviera Award a Viggo Mortensen al Santa Barbara International Film Festival;

Migliore attore non protagonista a Mahershala Ali allo Screen Actors Guild Award;

1 premio per il miglior film a Darryl F. Zanuck al Producers Guild of America Award;

1 premio al miglior attore non protagonista a Mahershala Ali ai British Academy Film Awards;

1 premio al Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali agli AACTA International Awards 2019.

