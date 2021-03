Tempesta d’amore anticipazioni e trame: puntate dal 21 al 27 marzo 2021

Che ci attende in Tempesta d’amore dal 21 al 27 marzo 2021? Ariane incolperà Robert e Werner di avere dato fuoco all’hotel, tra le altre cose non coperto da alcuna assicurazione. Robert farà il possibile per limitare almeno i danni dell’incendio al Fürstenhof . Egli proporrà di vendere le scuderie, Tim non sarà dello stesso avviso e i due si scontreranno.

Tempesta d’amore anticipazioni: servizi fotografici e dichiarazioni d’amore

Michael e André guarderanno il servizio fotografico, realizzato insieme a Rosalie. Il primo vedrà segnali d’amore nella donna. Konopka, però, è certo che la Engel stia pensando alla pubblicità delle torte. Sicuramente avranno un bell’aspetto.

Cornelia crede che Robert e Vanessa non stiano insieme seriamente. In seguito, scoprirà che Vanessa è innamorata davvero e il suo desiderio è avere una relazione stabile e duratura con Saalfeld. Cornelia riuscirà a mettersi da parte?

Selina cercherà il suo portafortuna nella vecchia auto andata a fuoco di suo padre. Christoph aiuterà la donna e, munito della sonda di Alfons, riuscirà a trovare il prezioso oggetto cercato.

Le scuderie saranno vendute?

Tim non vuole vendere le scuderie e propone agli altri di utilizzare le loro azioni, per ottenere un credito dalla banca. Ariane non lo farà perchè le sue azioni sono già state ipotecate.

Paul vorrebbe avere tempo e modo per fare un viaggio con Michelle. Inoltre aspira al lavoro di istruttore di fitness.

Steffen è felice, dopo avere trascorso del tempo con Franzi, Amelie lo informerà che Tim vorrebbe la giovane al suo vecchio lavoro al Fürstenhof.

Christoph si intrufolerà nella camera di Ariane e troverà una camicia sporca di fuliggine. Steffen, per fare una sorpresa a Franzi le farà recapitare una torta.

Ci sarà però un errore e invece che olandese, le verrà recapitata una torta nuziale. A quel punto la ragazza penserà a una proposta di matrimonio. Il giovane si farà avanti e le chiederà di sposarlo.

Franzi e Steffen organizzeranno il matrimonio, mentre Cornelia si è innamorata perdutamente di Robert.





