Chi è Nicole Moscariello, la moglie del noto attore Andrea Roncato?

Ecco chi è Nicole Moscariello, nota per essere la seconda moglie dell’attore Andrea Roncato

Nicole Moscariello è nota per essere la moglie del famoso attore Andrea Roncato, lei non fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo.

Sono davvero poche le informazioni che si conoscono su di lei, a quanto pare è molto riservata. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo ed è probabilmente per questo che preferisce restare lontana dal gossip e dai riflettori.

Non è nota la data di nascita di Nicole Moscariello, sappiamo però che tra lei e Andrea Roncato c’è una differenza di età di vent’anni. L’attore con lei ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando. A farli conoscere è stata la figlia di lei, Giulia Elettra, che a differenza della madre è molto conosciuta, è una nota attrice.

In passato la Moscariello ha rivelato di non aver ceduto subito alle avance dell’attore, lui l’ha corteggiata per sette mesi. I due sono convolati a nozze nel 2017 dopo setti anni di relazione. In più occasioni Roncato ha fatto sapere che la sua seconda moglie gli ha stravolto la vita.

Andrea Roncato sarà ospite si Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 18 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

