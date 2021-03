Chi era Italia Levidi, la moglie di Renato Carosone?

Ecco chi era Italia Levidi, la moglie del famosissimo cantautore e pianista Renato Carosone

Va in onda stasera su Rai Uno Carosello Carosone, film dedicato a Renato Carosone, cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore italiano.

Carosone era sposato con Italia Levidi, anche detta Lita Levidi. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, sappiamo però che i due si sono conosciuti e innamorati in Africa.

Carosone suonare il pianoforte al Circolo Italia nell’orchestra di Gigi Ferracioli quando vide per la prima volta la Levidi. Veneziana di nascita, Lita era tra le ballerine più talentuose. Tra loro fu subito amore, convolarono infatti a nozze il 2 gennaio 1938 a Massaua. Dal loro amore è nato il figlio Giuseppe, detto Pino, il 28 maggio 1939 a Roma.

A metà degli anni Cinquanta Renato Carosone scrisse Maruzzella, canzone che gli fece raggiungere l’apice del successo. La canzone era ispirata alla moglie.

Dopo la guerra Lita Levidi, il marito e il figlio nel 1946 si imbarcarono su una nave greca per tornare in Italia, con precisione a Brindisi. I tre si trasferirono in provincia di Bergamo, a Rota d’Imagna.

Sara Fonte

