Il Segreto domenica 21 marzo 2021: un incidente misterioso

Le anticipazioni sulla puntata de Il segreto trasmessa domenica 21 marzo 2021 mostrano la povera Manuela cadere dalle scale della Villa e, Begoña, che la crederà morta, chiamerà i soccorsi. Come sarà accaduto l’incidente?

Il Segreto domenica 21 marzo 2021: Marta chiamerà il Dottor Clemente

Domenica, 21 marzo 2021, Marta si accorgerà che Manuela, nonostante una brutta caduta dalle scale della villa, è ancora viva e contatterà il Dottor Clemente. La prognosi lascerà ben poche speranze per la donna, che potrebbe morire. Che le sarà accaduto?

Il Segreto domenica 21 marzo: Raimundo riesce a comunicare

Non è stata in realtà una caduta accidentale, Begoña dirà a Rosa che è stata lei a spingere Manuela giù dalle scale. Aggiugerà inoltre la sua intenzione di toglierla di mezzo per sempre.

Raimundo sembra essersi svegliato dallo stato comatoso in cui era caduto. Ora, a modo suo, con l’aiuto della sua amata Francisca, sarà in grado di comunicare con tutti.

Don Filiberto insinuerà che sia stato Tomas a salvare Alicia dall’attentato. In realtà, il giovane conosceva bene i piani degli Arcangeli, chi sarà il capo della setta? Lo scopriremo presto!

Hipolito tornerà da Punta del Descalabro con un fiore che non sarà quello giusto. Dolores, senza alcuna pietà, lo manderà nuovamente nel luogo indicato, anche se correrà il rischio di perdere la vita. Il fiore è necessario per curare la piccola Belen.

Manuela sta rischiando la vita

Emilia ha mentito e Marcela se ne renderà conto leggendo una notizia sul tour di Prado in Sud America.

Manuela è ancora tra la vita e la morte. Assisteremo alle continue controversie tra Adolfo e Ramon. Rosa, finirà per non volere più alcuna attenzione da parte di Adolfo.

Quet’ultimo confesserà a Tomas i motivi delle sue liti con Ramon. Tomas rivelerà ad Adolfo che è preoccupato per la scomparsa di Maqueda. Infatti stanno facendo delle ricerche.

Hipolito tornerà finalmente con il fiore miracoloso che Dolores voleva. Naturalmente la donna farà guarire Belen, anche se la bambina era migliorata prima di assumere il miracoloso preparato.

Tomas chiederà a Jean Pierre se Adolfo è davvero figlio suo. Quale sarà la risposta?

