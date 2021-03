Werther di Massenet, edizione 1955, in onda su Rai 5

Werther è un dramma d’amore assolutamente da vedere. Rai 5 lo ripropone nella storica edizione del 1955. Dal genio di Massenet l’opera fu diretta musicalmente dal M° Alfredo Simonetto e la regia fu curata da Daniele D’Anza.

La trama

Per la tra, parliamo della storia struggente di due innamorati, Werther e Charlotte, ma che non si possono sposare. Quest’ultima infatti ha promesso alla mamma in punto di morte che avrebbe sposato Albert. E infatti così fa. Per dovere rinuncia alla tremenda passione con Werther.

Il cast

Per il cast, come protagonista vedremo Juan Oncina, accanto a lui Leila Gencer, Enzo Sordello, Marcello Cortis, Nestore Catalani, Walter Artioli, Sandra Ballinari e Elsa Alberti.

