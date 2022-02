Antonio Cassano diventa un meme su Twitter: ecco il motivo fa sorridere

Su Twitter affidano ad Antonio Cassano profezie fake, facendolo diventare un meme: il tutto nasce da una serie di scivoloni su Bobo Tv

Antonio Cassano è tornato alla riscossa ed ora in veste di opinionista ancora di più che sul campo. A quanto pare, l’ex calciatore pugliese conosciuto per le sue indimenticabili “cassanate” in campo ha fatto parecchio divertire con i suoi scivoloni in diretta a Bobo Tv. Che cosa è accaduto? Una decina di giorni fa, Cassano ha fatto una profezia su Sarri, dichiarando che ora aveva “miglior difesa del campionato delle ultime dieci partite”. Tale profezia però si è rivelata sbagliata oppure un opinione invecchiata male, dato che la difesa dei bianco celesti era schierata malamente e risultava “ingessata”.

Da quel momento, diversi utenti su Twitter hanno creato appositamente dei meme inventandosi previsioni fake di Cassano, facendolo arrivare tra i trendtopic del 15 febbraio 2022. Previsioni sballate dall’affondo della nave di Titanic, a quella del disastro su Chernobyl fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989.

“State tranquilli, siamo sul Titanic, il transatlantico più grande e sicuro mai esistito, questa nave è inaffondabile. Antonio Cassano il 14 aprile 1912” ha scritto un utente su Twitter.

“State tranquilli, siamo sul Titanic, il transatlantico più grande e sicuro mai esistito, questa nave è inaffondabile” -Antonio Cassano, 14 Aprile 1912 pic.twitter.com/9H08iqaC64 — Gianalessandro (@tripalosky99) February 15, 2022

“So d’accordo Lele, figurati se a qualcuno viene in mente di tirare giù quel muro” ha cinguettato qualcun altro.

“So d’accordo Lele, figurati se a qualcuno viene in mente di tirare giù quel muro” -Antonio Cassano 8 Novembre 1989 pic.twitter.com/w4OJu8tJ7D — M49 (@M49liberorso) February 15, 2022

“Guarda Lele, io sono stato a Chernobyl, centrale più sicura non esiste, protocollo perfetto, è tutto fumo quello che dicono” ha commentato un altro utente sul social.

“Guarda Lele, io sono stato a Chernobyl, centrale più sicura non esiste, protocollo perfetto, è tutto fumo quello che dicono.” – Antonio Cassano, 25 aprile ‘86 pic.twitter.com/cMqxvXbToz — ?????? ???? ? (@Er_Libanese7) February 15, 2022

E infine qualcuno ha ironizzato su Cassano, tirando in ballo la pandemia da Covid-19: “Ascolta Lele , Bobo nic statemi a sentire , il covid in Italia non arriverà mai ascoltate me . { Antonio Cassano 29 gennaio 2020}”.

Ascolta Lele , Bobo nic statemi a sentire , il covid in Italia non arriverà mai ascoltate me . { Antonio Cassano 29 gennaio 2020} pic.twitter.com/9QNyKAHDQV — Sean (@seanpelucchi) February 15, 2022





