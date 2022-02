Soleil e Lulù, doccia bollente nella casa del GF Vip: il web si scatena – VIDEO

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 la doccia rappresenta un momento sempre abbastanza attesa e alcuni gieffini hanno regalato emozioni forti ai tanti spettatori che seguono le loro gesta quotidianamente. Le donne del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno mandato in tilt i fan. Le ultime, in queste ore, sono state Soleil Sorge e Lurezia Selassié. L’italo-americana e la principessa hanno regalato una doccia ad alto tasso erotico agli spettatori e ai coinquilini della casa più spiata d’Italia mentre stavano pranzando. Le due concorrenti indossavano dei bikini attillati e si sono scatenate in un movenze sensuali sulle note della musica in filodiffusione.

La doccia bollente e le reazioni

Soleil e Lulù hanno regalato una doccia bollente agli spettatori caratterizzata anche da un balletto sensuale. A loro si è unita anche Sophie Codegoni per completare la coreografia hot. Non potevano mancare le reazioni del web sul momento a contenuto erotico. Non solo apprezzamenti o critiche per quanto fatto da Lulù o dalla fashion blogger; vi è anche stato chi ha esultato ma per un altro motivo.

Fra i commenti su Twitter si può leggere quello di un utente che ha scritto: “#gfvip Soleil sta facendo la doccia mo parte l’inno nazionale”. In tanti, infatti, hanno spesso criticato la poca igiene dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e per tale motivazione hanno gioito per averla vista sotto la doccia. Un altro fan ha scritto:“Però, la puzza sotto le ascelle va via con la doccia e questo avviene.. dovrebbe avvenire anche con i piedi, ma Soleil più e più volte è andata a dormire con i piedi lerci. Questo è sinonimo di? Ah si, cattiva igiene”, e ancora un altro utente: “Pensa a Soleil son 72 ore senza doccia e piedi sempre più neri”.

Si può ancora leggere: “Adesso non mi farò una doccia per mesi così mi chiamano in puntata ad imitare Soleil”. Un altro utente ha invece scritto: “#gfvip ha detto Signorini che ci sarà un colpo di scena tra poco Soleil si è fatta la doccia”.

La doccia di Soleil e Lulù: https://t.co/mYHW7FIprg via @GrandeFratello perché stavolta Katia non dice “svergognate sempre con quel cu…o in vista”?Come mai? Forse perché alla fine chi è sempre con il sedere (se così lo possiamo chiamare!) all’aria è Soleil! — Tanya (@tammyotammy) February 14, 2022

