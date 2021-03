Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 marzo: previsioni della settimana

Dal 22 al 28 marzo, ecco quale sarà l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo segno dopo segno.

Ariete

Questa ultima settimana del mese di marzo ti vedrà in sintonia con Venere. Vivrai per questo delle giornate armoniose sebbene tu sia costretto a stare chiuso in casa. Il lavoro non ti dà tregua e cominci a sentire l’assenza del partner.

Toro

Per te, sospiro di sollievo dal punto di vista sentimenrale. Questa sarà una settimana fatta d’amore, le stelle ti permetteranno di ritrovare la sintonia con il tuo parter. In un momento particolare come la quarantena, avrai una buona scusa per prendere un’iniziativa che porterà sicuramente un beneficio al tuo rapporto con la tua metà.

Gemelli

Per questa settimana avrai a che fare con qualcuno che ti darà un bel filo da torcere. Per la tensione, rischi qualche dissidio sia con famiglia sia con il partner. Per fortuna tutto si risolverà per il meglio ma non peccare troppo di presunzione.

Cancro

L’amore ti sorride questa settimana. Sei alle prese con una storia seria e serena. Avrai molta serenità e complicità con il tuo partner, anche se qualcuno sta avendo dei problemi. In questo caso devi iniziare a chiarirli. Prova ad essere più comprensivo.

Leone

Anche se stai male e hai bisogno di parlare con qualcuno, sappi che chi ti cirocnda soffre come te l’obbligo di stare a casa. Ammazza il tempo quindi con la creatività, concentrati sull’arte o fai dei lavoretti nell’ambito domestico.

Vergine

Il dover stare a casa per forza ti sta portando all’esasperazione e non vedi l’ora di tornare ad una situazione di normalità. Anche per te, le stelle consigliano di dedicarti a delle attività ricreative da fare insieme ai tuoi cari familiari e il tempo trascorrerà più velocemente.

Bilancia

Durante la prossima settimana l’oroscopo di Paolo Fox sottoliena il ruo momento di sconforto. Non è un buon periodo ma, in fondo, è qualcosa che accomuna tutti ultimamente. Sebbene ciò comunque la Luna ti starà vicino, per l’intero arco della settimana e ti consentirà di affrontare tutte le situazioni, anche le più difficili.

Scorpione

Provq a rimanere calmo e a non perdere il tuo autocontrollo. Non sono giorni facili per nessuno ma se avrai pazienza starai lontano da battibecchi in famiglia e con il partner.

Sagittario

Avendo Marte nel segno, sarai pieno di energia e aumenterai anche la tua creatività oltre che l’ispirazione. Per cui spazio anche ai vecchi hobby e alle attività artistiche.

Dal punto di vista sentimentale si tratta pur sempre giornate un po’ particolari dal momento che hai difficoltà ad incontrare il partener. Il lavoro procede come di consueto.

Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana prevede giornate intense. Avrai modo di superare tutte le tue perplessità. Cerca di non alimentare ulteriori discussioni con il partenr e soprattutto con il tuo datore di lavoro.

Acquario

Questa settimana potrai riprendere le redini della tua vita e ne diventerai di nuovo il padrone assoluto. Per quanto riguarda il lavoro non girano bene le cose per il momento difficile che stiamo vivendo. Cerca solo di dedicarti di più ai tuoi hobby preferiti. Anche l’amore inizia a soffrire la lontananza dal partner.

Pesci

Per te, la settimana che sta per iniziare sarà sicuramente positiva pur dovendo stare a casa. Pensa ai tuoi familiari, al tuo partner e ai figli, se ne hai, anche inventando per e con loro giochi per passare il tempo.

