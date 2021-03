Chi è Gianluca Tornese? Età, carriera e vita privata dell’ex pupo

Ecco chi è Gianluca Tornese, da Uomini e Donne a La Pupa e Il Secchione e Viceversa

Gianluca Tornese è un influencer divenuto noto in televisione qualche anno fa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

È nato l’11 marzo 1992 a Quarto, in provincia di Napoli. Nel 2015 è approdato a Uomini e Donne per corteggiare Valentina Dallari. È tornato in trasmissione due anni dopo per corteggiare Nilufar Addati, nessuna delle due volte è stato scelto.

Per molto tempo Gianluca Tornese ha lavorato come modello per vari brand di moda. Ad oggi è un influencer molto noto e apprezzato su Instagram, dove collabora con noti marchi ed eventi. In passato l’ex corteggiatore ha lavorato anche in discoteca, lo abbiamo anche visto nel video della cantante Emiliana Cantone nella canzone Quando me fatto chiagnere.

Da poche settimane Gianluca Tornese ha partecipato alla quarta edizione de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 nei panni di Pupo in coppia con Giulia Orazi. Nei giorni scorsi è stato invece vittima di uno scherzo de Le Iene che lo ha fatto finire di nuovo al centro dell’attenzione e del gossip.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’influencer è legato sentimentalmente ad una ragazza che si chiama Francesca. Diversi sono gli scatti che ha condiviso con lei sul suo profilo Instagram.

Sara Fonte

