Chi è Sandra Nilsson, la giovane fidanzata di Roberto Cavalli?

Ecco chi è Sandra Nilsson, la fidanzata del noto stilista Roberto Cavalli

Sandra Nilsson è una modella, nota soprattutto per essere la compagna del famoso e stimato stilista Roberto Cavalli.

Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla donna. Sappiamo che è nata il 17 febbraio 1985 a Ystad, in Svezia. Il suo debutto nel mondo della moda avvenne quando aveva solamente 14 anni, grazie alla sua incredibile bellezza fu notata da una famosa ed importante azienda francese.

Il primo contratto ufficiale nel mondo della moda lo firmò quando aveva 16 anni che la fece esordire come modella in Svezia. Fu eletta Miss Salming nel suo Paese, a Malta conquistò il titolo di Miss World Bikini Model. Negli anni è stata eletta anche Miss EU, Miss Siren e Miss Hawaiian.

Nel 2006 Sandra Nilsson ha conquistato il titolo di donna più bella di Svezia. Due anni dopo si è posizionata come playmate del mese per Playboy.

Per quanto riguarda la sua vita privata la modella è fidanzata dal 2014 con il noto stilista Roberto Cavalli. Tra loro c’è un’importante differenza d’età, lui è più grande di lei di 45 anni, questo però non sembra essere mai stato un problema per loro. Ad oggi i due si mostrano più innamorati e complici che mai.

Sara Fonte

