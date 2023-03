Safe House – Nessuno è al sicuro: come finisce? Esiste un sequel? Trama, cast e curiosità

Safe House – nessuno è al sicuro. Ci sarà mai un sequel sul thriller di Daniel Espinosa? Ecco cosa sappiamo

Safe House – nessuno è al sicuro è un film d’azione che racconta le vicende di un ex agente della CIA, Tobin Frost che viene catturato dopo 10 anni di latitanza e viene condotto in un nascondiglio segreto in Sud Africa chiamato Safe House. Qui, un giovane agente Matt Weston, è incaricato di sorvegliarlo, oltre che sottoporlo ad interrogatorio e torturarlo. Quando però i mercenari fanno irruzione nella casa, inizierà una corsa contro il tempo ed una fuga per portare in salvo il prigioniero.

Safe House – ci sarà mai un sequel?

La pellicola rilasciata il 10 febbraio 2012 nelle sale ha ottenuto un enorme successo, non tanto per trama e sceneggiatura che è risultata essere un pò confusionaria soprattutto nella fase della fuga dei personaggi, piuttosto per la forte chimica che si è creata tra i due attori protagonisti, Denzel Washington nel ruolo di Tobin e Ryan Reynolds nei panni di Matt. Inoltre Safe House ha incassato più di 200 mila dollari in tutto il mondo. Questi dati hanno fatto sperare in un sequel, ma ci sarà mai?

Considerando il finale del film, alcuni hanno ipotizzato un prequel che raccontasse i primi anni di Amburgo di Tobin Frost, altri invece hanno considerato l’ipotesi di un sequel che narrasse la vita di Matt, tuttavia dal momento che dopo la pellicola i due attori si sono separati per seguire ognuno la propria strada, l’idea di continuare le loro storie si è persa e non ci sono più state notizie a riguardo.

Un seguito dunque di Safe House è altamente improbabile. Se ne era parlato nel 2012 ma attualmente non sono state rilasciate notizie, sono passati più di dieci anni, ma se dovessimo immaginare oggi ad una continuazione della pellicola, più che prequel o sequel, si potrebbe considerare l’idea di un remake, parola che tanto piace ai registi. Si potrebbe dunque ricreare la storia con un nuovo cast, con l’aggiunta di elementi e di effetti scenografici e in post- produzione più adatti alla nostra epoca.

Nel frattempo vi lasciamo con il trailer del primo capitolo