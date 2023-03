Dawson’s Creek, che fine hanno fatto gli attori? Il destino dei protagonisti da Dawson a Pacey e Joey

“Dawson’s Creek” è una serie televisiva che è stata trasmessa dal 1998 al 2003, ha accompagnato diverse generazioni ed è diventata un vero e proprio cult, attraverso il racconto delle vite e dei grandi sogni di Dawson, Pacey, Joey e degli altri personaggi che, non hanno mai smesso di frequentarsi anche fuori dal set. Un esempio è stato proprio l’incontro tra Michelle Williams (Jen) e Joshua Jackson (Pacey) che a distanza di 25 anni si sono rivisti agli Oscar 2023. Ma sapete che fine hanno fatto gli attori del teen drama dopo la fine della serie? Ve lo sveliamo noi!

Dawson’s Creek, cosa fanno gli attori oggi?

James William Van Der Beek (DAWSON) dopo la fine della serie ha continuato la sua carriera da attore. Ha interpretato diversi ruoli sia per il cinema che per la televisione. Tra gli ultimi successi Downsizing – Vivere alla grande, Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood, Bad Hair, regia di Justin Simien mentre per quanto riguarda la tv lo abbiamo visto in episodi di CSI: Cyber, Modern Family, Pose. Pare dunque che al contrario del suo personaggio, è riuscito a farcela. Quando non recita, James spacca la legna, coltiva l’orto e vive con la sua famiglia in campagna.

Katie Holmes (JOEY)

Anche Katie Holmes è riuscita a farsi notare dai grandi del cinema ed ha intrapreso una carriera ricca di ruoli partendo da Una teenager alla Casa Bianca e Batman Begins, e proseguendo con The Giver, The Boy: la maledizione di Brahms e The secret: la forza di sognare. Il suo nome però è stato spesso legato anche alle sue relazioni sentimentali. L’attrice infatti è stata legata prima a Tom Cruise e poi a Jamie Foxx. Oggi però, ciò che le interessa di più è mantenersi in forma, con spinning, boxe e yoga.

Joshua Jackson (PACEY)

Per un anno ha fatto sognare i fan di Joey e Pacey, infatti Joshua ha avuto una relazione con la collega Katie Holmes, prima di sposare Jodie Turner-Smith, dalla quale ha avuto una figlia nel 2020. Alternandosi tra relazioni personali e professionali, anche l’attore ha avuto il suo discreto successo nel mondo cinematografico, ricordiamo che ha vinto il Genie Award come attore protagonista per il film One Week.

Michelle Williams (JEN)

Michelle Williams è forse la più nota del gruppo. La sua carriera dopo il ruolo di Jen in Dawson Creek ha spiccato il volo. Numerosi sono stati i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua carriera, per ruoli quali I segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine, Manchester by the Sea e The Fabelman, candidato agli Oscar quest’anno. Nel cinema ha trovato la forza anche per superare la morte dell’ex Heath Ledger, dal quale ha avuto una bambina.

Kerr Smith (JACK)

Il suo ruolo nella serie tv creò scalpore all’epoca; interpretava un ragazzo omosessuale quando ancora certe tematiche erano un tabù, tuttavia questo non ha impedito all’attore di avere successo (considerato che spesso non si discerne da fantasia e realtà) e Kerr Smith si è concentrato sulle serie tv americane tra cui Riverdale e The Resident.

Anche il resto del cast non si è fermato. Tra cinema e televisione, gli attori della popolare serie anni 90, hanno continuato a recitare, dividendosi tra vita pubblica e vita privata. In fondo non sono più degli adolescenti, ma padri e madri di famiglia che cercano di conciliare i vari impegni quotidiani.