Christoph inizierà un nuovo lavoro. In realtà sarà un inganno, da cui trarrà benefici solo lui. Tim verrà messo al corrente e saprà che si tratta di una speculazione. In poche parole il nuovo lavoro consisterà nell’investimento dei soldi della fondazione. In questo modo, Christoph nutrirà l’intenzione di arricchirsi e acquistare le azioni di Werner e Robert.

Tempesta d’amore anticipazioni: una sorpresa per Lucy

Rosalie costringerà André a diventare suo socio in affari, naturalmente i due continueranno litigare, visto che non la penseranno in modo simile, neanche lontanamente.

Che dire di Lucy? Ella avrà una impensabile e, per certi versi, divertente sorpresa. Al Fürstenhof si spargerà la voce che sta per arrivare un uomo affascinante, ricco e… scapolo.

Il giorno del nuovo arrivato giungerà presto e Lucy si troverà di fronte niente di meno che suo padre.

Christoph e Tim subiranno un ingente danno all’impianto elettrico e lo dovranno riparare prima possibile. Si cimenterà a farlo Tim, a causa di un grossolano errore per poco non rimarrà vittima.

Cornelia, Robert e un grande malinteso

Cornelia cercherà di aiutare Robert che si mostra pieno di stress. La donna, pensando di agire nel giusto e conveniente, gli consiglierà di occuparsi di se stesso. Quindi lo inviterà ad un picnic. Robert, però ha già organizzato il suo tempo libero, farà una serata pazza e scatenata a Monaco con Vanessa.

Selina aiuterà Tim che, sarebbe rimasto fulminato. Egli riprenderà conoscenza, il suo cuore aveva cessato di battere per un istante. Michael lo visiterà ed escluderà danni permanenti.

Werner accuserà André di pensare più a se stesso che ad aiutarlo a salvare il Fürstenhof. Lo chef, in seguito, si presenterà in ritardo al lavoro, i due fratelli litigheranno e il cuoco a rassegnerà le dimissioni.

Franzi non vorrà sposarsi al Fürstenhof , troppi ricordi la legano e, tra questi, la sua storia con Tim.

Robert e Vanessa torneranno da Monaco, dove hanno trascorso un’intera notte di festa. La coppia deciderà di trascorrere nella suite Sissi, l’intero mattino, dopo il rientro.

La Sonnbichler si convincerà che Saalfeld sia ormai coinvolto nella loro relazione. Ma sarà davvero così?

Franzi ha riportato in vita Tim

Tim ricorderà ciò che ha provato, mentre il suo cuore si è fermato. Franzi, app riportarlo in vita apparendogli in sogno! Per non ferire Amelie, il arendogli in sogno, lo ha riportato in vita.

Il ragazzo descriverà alla fidanzata ogni dettaglio del suo ricordo, descriverà però Amelie. Christoph apprenderà che Selina vuole andarsene. L’ex albergatore chiederà a Tim per la donna un lavoro alle scuderie.

Ariane lo verrà a sapere, si convincerà che Saalfeld abbia intenzione di usare Selina contro di lei.

Robert dimostrerà alla Holle di essere ancora prestante, con quaranta flessioni. Ne pagherà le conseguenze, poco dopo.

Franzi sentirà Tim e rimarrà senza parole scoprendo ciò che indossava la donna apparsa in sogno al ragazzo.

Alfons sospetterà che un meteorite sia caduto a Bichlheim e si metterà alla ricerca della pietra, utilizzando la sua sonda. Il meteorite è caduto niente di meno che nel suo giardino.

Alfons e Hildegard cercheranno il meteorite, Vanessa sarà delusa. L’amico Robert l’ha presentata come semplice collega. Furiosa, la ragazza proverà a far ingelosire Saalfeld e flirterà con un cameriere.

Franzi è stata importante quando Tim stava per morire. Lucy penserà che ci sia un legame magico tra i due ragazzi. Franzi e Tim, però, vorranno pensarci e preferiranno pensare ai loro rispettivi compagni.

Alfons esporrà il meteorite nella camera riservata al personale del Fürstenhof. André e Rosalie non sembreranno interessati. In seguito, però, scopriranno che il meteorite vale molto. I due, ognuno a proprio modo cercheranno di appropriarsi della pietra.

Werner si rivolgerà a un amico di vecchia data e avrà un prestito per riuscire a salvare il Fürstenhof. Ariane farà cambiare idea al creditore e, ciò non bastasse, chiederà a Selina di spiare Christoph.

