Una Vita anticipazioni sulle trame spagnole: terribile vendetta per Bellita

Nelle future puntate italiane di una Vita, assisteremo a trame che in Spagna conoscono già. Bellita, l’artista, la madre di Cinta, avrà a che fare con un ritorno dal passato. Si tratta di qualcuno che ha ricevuto dei torti dalla cantante e intende vendicarsi. Che accadrà di nuovo ad Acacias?

Una Vita anticipazioni trame spagnole: Bellita correrà un grande pericolo

Spoiler sulle puntate spagnole di Una Vita ci rendono noto che Bellita, suo malgrado, farà stare in pena chi l’ama. La madre di Cinta potrebbe andare incontro a guai seri, per fatti accaduti in passato.

Le anticipazioni della soap Una Vita evidenziano l’arrivo nel ricco quartiere spagnolo di Margarita. Si tratta di un’artista che arriverà ad Acacias. Ebbene, dopo trent’anni ella vorrà vendicarsi.

Alla donna brucia di avere dovuto rinunciare a una importante tournée musicale. il suo posto l’ha avuto, infatti, la moglie di Josè. Ecco il motivo per cui Margarita giungerà ad Acacias. Infatti la sua volontà di vendetta non tarderà a manifestarsi.

Una tournée che ha dato il via alla carriera professionale di Bellita

In seguito alla tournée, la Del Campo ha calcato la scena artistica mondiale, Margarita, invece, è rimasta una cantante anonima. Il torto ha spinto Margarita contro Bellita. Il terribile piano metterà in pericolo la vita della moglie di Josè.

Margarita, infatti, astutamente, riuscirà a frequentare nuovamente Bellita. Quest’ultima, dopo qualche tempo, avvertirà più volte un dolore misterioso che, si farà sempre più forte. Cinta preoccupata per lo stato di salute della madre, non avrà pace.

Nessun medico riuscirà a spiegare il motivo di quella strana malattia che ha colpito l’artista. In realtà Margarita, nel tempo, somministrava del veleno, aggiungendolo al tè della cantante.

Emilio vedrà la nuova arrivata, mentre si stava recando in cucina con una strana bustina in mano. Immediatamente l’uomo chiederà a Margarita spiegazioni.

La donna, però, fuggirà ma perderà il sacchettino. Verrà scoperto che si tratta di veleno! Margarita escogiterà ancora qualche stratagemma per togliere di mezzo la madre di Cinta? Lo sapremo, leggendo altre anticipazioni di Una Vita.

