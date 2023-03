GF Vip, Antonella Fiordelisi nella bufera: ha mentito sul suo passato da schermitrice?

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello vip, ovvero il reality più famoso di Canale 5. Adesso che Antonella è uscita dalla casa, eliminata la scorsa settimana, di lei non si fa altro che parlare. Diverse sono le indiscrezioni diffuse su di lei, alcune di queste svelate dal portale MowMag che ha parlato del suo passato da schermitrice.

GF, Antonella Fiordelisi ha mentito sul suo passato da schermitrice?

Antonella Fiordelisi è uscita dalla casa del Grande fratello vip esattamente una settimana fa ed in questi giorni sono diverse le indiscrezioni diffuse sul suo conto. Ebbene, sembra che a parlare di Antonella sia stato anche il portale MowMag che ha fatto luce sul passato della Fiordelisi come schermitrice e pare che abbia messo in evidenze alcune incongruenze che hanno fatto sorgere dei dubbi.

È stata la stessa Antonella a parlare all’interno della casa del suo passato da sportiva, raccontando di aver fatto diverse competizioni anche a livelli molto alti ed importanti. Adesso però, proprio su questo passato da sportiva sarebbero sorti dei dubbi. Il portale in questione avrebbe indagato sul passato dell’ex gieffina, analizzando anche la sua clip di presentazione al reality. “Sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”, aveva detto Antonella.

Il portale MowMag svela importanti retroscena e insinua dei dubbi

Andando però ad indagare si è scoperto che in realtà l’ex gieffina non abbia vinto alcun bronzo o competizioni internazionali, ma sembrerebbe aver raggiunto soltanto un undicesimo posto. Ed ancora, sempre secondo il portale MowMag, la Fiordelisi avrebbe soltanto preso parte ad una competizione importante in Belgio con la squadra azzurra giovanile, ma non come atleta, quanto come accompagnatrice. Insomma, alla luce di tutto questo la Fiordelisi avrebbe mentito sul suo passato da sportiva? Al momento non sembra che la fidanzata di Edoardo Donnamaria abbia replicato o rilasciato delle dichiarazioni al riguardo.

Sappiamo però che Aldo Montano, a sua volta ex vippone ed eminenza della scherma in terra tricolore, ha smontato la narrazione che la Fiordelisi ha dato di se stessa circa gli alti livelli raggiunti con la scherma:

“Come se la cava? Lei ha fatto scherma a buoni livelli ma da lì a ricoprire un ruolo in Nazionale ce ne vuole ancora un po’. Tanto di cappello alle nostre schernitrici campionesse: Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Rossella Fiammingo, Mara Navarria, quelle sono le campionesse. Antonella ha fatto qualche gara a livello internazionale però da lì a ricoprire un ruolo ancora no…”