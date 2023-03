Capitan America 4, novità nel cast: il ritorno di Betty Ross è certo, rivedremo anche Hulk?

Captain America: New World Order uscirà nei cinema il 3 maggio 2024 ma già si parla di tante novità a riguardo del prossimo film della Marvel.

Capitan America 4 – il ritorno di Liv Tyler

Captain America: New World Order sarà il primo film che racconta la storia di Capitan America senza il noto volto di Chris Evans. Nei panni del supereroe ci sarà infatti Anthony Mackie che in realtà abbiamo già visto in questo ruolo nella miniserie The Falcon and the Winter Soldier. Se dunque per anni siamo stati abituati a vedere Evans nei panni di Steve Rogers, adesso lo scudo passa nelle mani di Sam Wilson, appunto Anthony Mackie.

Ciò che però farà fremere i telespettatori è un inaspettato ritorno. Si tratta di Lyv Tyler che dopo ben 16 anni ritorna nella MCU riprendendo il suo ruolo di Betty Ross. Se non ricordate chi sia, vi rinfreschiamo la memoria. Si tratta dell’interesse amoroso di Hulk, ancora prima che questo fosse interpretato da Mark Ruffalo. Infatti Betty Ross fu colei che fece innamorare Edward Norto.

L’attrice riprenderà i panni della figlia del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, parte affidata a Harrison Ford, che sostituirà il defunto William Hurt. La storia d’amore nata tra Betty Ross e Bruce Banner è considerata una delle più forti dell’universo cinematografico Marvel e vedremo come il suo ritorno potrà far accendere ricordi passati. Anche perchè secondo alcune voci che circolano, dovrebbe esserci anche il ritorno di Hulk e sarebbe dunque la prima volta che Bruce Banner di Mark Ruffalo interagisce con la Betty Ross di Liv Tyler.

Non sappiamo ancora la trama ufficiale del prossimo film di Capitan America ma all’incirca si concentrerà sulla decisione di Sam Wilson di diventare Capitan America. Le riprese sono ancora in corso ad Atlanta, con alla regia Julius Onah mentre la sceneggiatura è stata scritta da Malcolm Spellman e Dalan Musson. Potremmo dire che si tratterà di un sequel di The Falcon and the Winter Soldier ma per ulteriori dettagli dovremmo aspettare.