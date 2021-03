Chi è Marialuisa Jacobelli, la presunta nuova fiamma di Kylian Mbappé?

Ecco chi è Marialuisa Jacobelli, al centro del gossip nelle ultime ore per via di un presunto flirt con Kylian Mbappé

Marialuisa Jacobelli è una modella, conduttrice televisiva, influencer e giornalista sportiva di 28 anni, la sua data di nascita esatta non è però nota.

Suo padre è il noto giornalista sportivo e direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, da lui ha ereditato la passione per lo sport. Manifestò la sua grande passione per il calcio quando era solo una bambina. Nel 2017 ha iniziato la sua carriera come giornalista sportiva approdando nel programma Direttacalcio di Topcalcio24 dove lavora ancora oggi.

Sempre nel 2017 ha iniziato una collaborazione con QSVS di Telelombardia, L’anno successivo è approdata su Rai Due e Rai Sport, dove ha partecipato a Calcio&Mercato.

Nel 2020 l’abbiamo vista nei panni di tentatrice a Temptation Island. In passato è approdata anche al cinema, recitando nel film Lockdown all’italiana di Vanzina, insieme a grandi e noti attori come Ezio Greggio, Martina Stella, Ricky Memphis e Paola Minaccioni.

Nelle ultime ore è invece finita al centro del gossip per via di un presunto flirt con il noto calciatore del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi.

La nota rivista fa sapere che i due avrebbero intrapreso una relazione da qualche settimana. Ha inoltre svelato che avrebbero passato una notte insieme in una suite davvero lussuosa a Parigi in un hotel a cinque stelle. Lo scoop al momento non è ancora ancora né confermato né smentito dai diretti interessati.

