Cotto e Mangiato ricetta del 23 marzo 2021: gateau di patate e cipolla

Gateau di patate e cipolla oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

500 grammi di patate

1 cipolla

Acciughe

Erbette miste

Formaggio grattugiato

Procedimento

Lessare le patate e toglierle ancora dure. Una volta pronte grattugiare in una ciotola. In una padella mettere olio e acciughe e far appassire la cipolla. Poi mischiarla alle patate. Aggiungere il trito di erbe e formaggio grattugiato a piacere. Amalgamare tutto e cuocere in padella prima su un lato poi sull’altro.

