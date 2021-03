Il Paradiso delle Signore, trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021: un magazzino pieno di misteri

Eccoci nuovamente con le ultime puntate del mese di marzo e le prime di aprile relative al Paradiso delle signore. Le anticipazioni sulle trame della prossima settimana mostrano che Vittorio è sempre più legato ai nipoti. Mentre Conti non sa ciò che è avvenuto tra Marta e Dante, Adelaide è contenta di avere saputo ogni novità, di che si tratterà?

Il Paradiso delle Signore, 29 marzo – 2 aprile 2021: grande successo per la nuova collezione

Adelaide ora è al corrente di tutto, non ha alcuno a cui riferirlo, quindi agirà da sola. L’unico che conosce il segreto di Achille Ravasi è Umberto, Dante Romagnoli, inoltre, renderà complicata la vita e non solo per la donna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore mostrano infatti che, presto, verrà a galla il reale legame che c’è tra Dante e Marta. Adelaide, inizialmente contraria, vede ora di buon occhio che Ludovica sia presente.

A lei chiederà di inserirsi nella lista delle candidate per diventare vice presidentessa del Circolo. Le ha fatto preparare, inoltre, la sua torta preferita e le calle, ossia i fiori tanto amati.

Solo un anno prima, la donna avrebbe sposato Riccardo, facendogli credere di essere incinta.

Adelaide sta nascondendo qualche cosa

Adelaide, visto il suo comportamento, dimostra di stare nascondendo qualche mistero. I Guarnieri e, in particolare Marta, dovranno avere ancora il prestigio di un tempo.

Umberto, infatti, sta già preparando un’importante intervista per la stampa. Adelaide avrebbe così modo di usare Ludovica e il suo desiderio di tornare a fare parte dell’alta società con un suo tornaconto personale.

In questo caso, però, la Brancia dovrebbe affrontare non pochi problemi. La contessa, in ogni caso, non si fermerà e, se davvero venisse usata, le conseguenze la porterebbero alla completa distruzione.

Sta insinuandosi una nuova trama molto interessante. Adelaide chiamerà Romagnoli e le chiederà di stare lontano dalla giovane Guarnieri. Giuseppe chiederà dei soldi in prestito a Salvatore.

Non dirà nulla del motivo per cui ne ha bisogno. Nonostante le difficoltà iniziali, la collezione avrà successo, Gabriella non vorrà avere il merito da sola e desidererebbe che Maria venisse intervistata.

La verità su Marta e Dante sarà fonte di un ricatto

Al Circolo verrà data la benedizione di Pasqua e la Gramini chiederà ad Adelaide di ottenere un posto al tavolo d’onore. Non lo avrà dalla Contessa, per cui Fiorenza inizierà a ricattarla.

Ella svelerà tutto di Marta e Dante. Salvatore e il padre hanno peggiorato ogni tipo di rapporto, Agnese penserà e parlerà con il figlio se concedere a Giuseppe il prestito.

Beatrice si commuoverà per un tema della piccola Serena. La bimba racconta dello zio Vittorio. Maria è molto emozionata per l’intervista che dovrà rilasciare e le colleghe l’aiuteranno a migliorare il suo look.

Adelaide chiederà a Umberto di indagare su Dante e scoprirà un’importante notizia. Salvatore, per le assidue discussioni familiari, chiederà consiglio ad Armando e Marcello, ed anche Agnese parlerà ad Armando di Salvo e il padre Giuseppe. Federico è ancora attratto da Ludovica, che però è sempre più vicina a Marcello.

Sofia lascerà il suo impiego in pasticceria. Ludovica dimostrerà a Marcello che tiene a lui. Il Mantovano, pure essendo stato arrestato, cercherà di coinvolgere ancora Marcello.

Gabriella troverà la lettera con cui Arturo Bergamini, prima di morire, ha reso noti i suoi sospetti su Umberto. La Rossi non saprà se consegnarla al marito.

Fiorenza farà delle insinuazioni a Vittorio riguardo a Marta e Dante, che Conti affronterà duramente. Beatrice riceverà una chiamata, di che si tratterà?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui